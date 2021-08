Υγεία - Περιβάλλον

Δεκαπενταύγουστος - κορονοϊός: Ανησυχία για νησιά και προσκυνήματα

Προς νέα μέτρα και υποχρεωτικά rapid test μετά τις διακοπές κινούνται οι σκέψεις και οι εισηγήσεις των ειδικών. Εκκλήσεις για “αναθέρμανση” των εμβολιασμών

Ανησυχία προκαλεί στους ειδικούς η αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού και το υψηλό ποσοστό θετικότητας στην Κρήτη και σε άλλα νησιά, κυρίως σε Μύκονο, Πάρο, Νάξο, αλλά και Ικαρία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιβληθούν τοπικά περιοριστικά μέτρα και σε άλλες περιοχές, πλην των Χανίων και του Ηρακλείου.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο επίκουρος καθηγητής Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής των Ειδικών, Γκίκας Μαγιορκίνης εξήγησε ότι η εφαρμογή περιοριστικών μέτρων θα εξαρτηθεί βασικά από δύο πράγματα: τον αριθμό των κρουσμάτων και την «κίνηση» του ιού τις τελευταίες 15-20 ημέρες, καθώς και την δυναμικότητα του συστήματος υγείας σε κάθε ένα από τα νησιά.

Μόνο τον Αύγουστο, μέχρι τώρα, ο ΕΟΔΥ έχει καταγράψει πάνω από 37.000 κρούσματα, 210 θανάτους και 235 διασωληνωμένους. Πάντως, αν και το επιδημιολογικό φορτίο είναι αντίστοιχο με εκείνο του τρίτου κύματος, οι νοσηλείες, οι διασωληνώσεις και οι θάνατοι είναι λιγότεροι σε ποσοστό 60-80%, γεγονός που αποδίδεται στους εμβολιασμούς.

Οι επιστήμονες τονίζουν την ανάγκη να εμβολιαστούν όλοι και κυρίως οι νέοι που κινούνται περισσότερο, καθώς και οι ανεμβολίαστοι άνω των 50 ετών, ώστε να χτιστεί το πολυπόθητο «τείχος ανοσίας». Ο κ. Μαγιορκίνης εκτίμησε ότι εάν έως τον Οκτώβριο γίνουν επιπλέον δύο εκατομμύρια εμβολιασμοί, τότε η κατάσταση τον χειμώνα θα είναι πολύ καλύτερη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ, έως την Παρασκευή έχουν γίνει 10.936.531 εμβολιασμοί. Συνολικά 5.465.647 πολίτες έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους, με το μονοδοσικό εμβόλιο ή έχοντας κάνει και τις δύο δόσεις των άλλων σκευασμάτων.

Αυξάνεται η πίεση στα νοσοκομεία

Παράλληλα πάντως, αυξάνεται η πίεση στα νοσοκομεία. Οι νοσηλευόμενοι ασθενείς στην επικράτεια ξεπερνούν τους 1.800 και τα ενεργά κρούσματα υπερβαίνουν τα 25.000. Παρά το γεγονός ότι η κατάσταση είναι ακόμα ελεγχόμενη, υπάρχει έντονη ανησυχία για την ενδοοικογενειακή διασπορά λόγω τόσο των οικογενειακών τραπεζιών τον Δεκαπενταύγουστο, όσο και της επιστροφής από τις διακοπές.

Μάλιστα, ο κ. Μαγιορκίνης μιλώντας στον ΣΚΑΪ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνουν υποχρεωτικά τα rapid test σε ανεμβολίαστους, όταν επιστρέφουν από τις διακοπές τους, αν και ως πιθανότερο θεωρεί το σενάριο υποχρεωτικότητας rapid test για τους εργαζόμενους που δεν έχουν εμβολιαστεί και επιστρέφουν στους εργασιακούς τους χώρους μετά την άδεια τους.

«Συναγερμός» για τον Δεκαπενταύγουστο

Μονές και ναοί σε όλη τη χώρα βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής και των ειδικών, λόγω του Δεκαπενταύγουστου, καθώς οι φόβοι για συνωστισμό και μη τήρηση των μέτρων ασφαλείας, που θα δώσουν τροφή για μεγάλη μεταδοτικότητα, χάρη και στην μετάλλαξη Δέλτα, είναι έντονοι.

