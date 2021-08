Κόσμος

Τουρκία για απέλαση Βαρυθυμιάδη: Δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι απάντησε το τουρκικό ΥΠΕΞ στο διάβημα του υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την απέλαση του προέδρου της Παμποντιακής Ομοσπονδίας,

Απάντηση στο διάβημα του υπουρείου Εξωτερικών για απέλαση του προέδρου της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος από την Τουρκία, εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Άγκυρας. Σύμφωνα με το τουρκικό ΥΠΕΞ, ο πρόεδρος των Ποντίων δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα.

«Μας ξενίζει και απορρίπτουμε τη δήλωση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών που αφορά στο γεγονός ότι δεν επετράπη η είσοδος στη χώρα μας σε Έλληνα υπήκοο που δεν βρίσκονταν σε επίσημη υπηρεσία, δεν είχε επίσημο τίτλο και κατείχε απλό διαβατήριο. Υπενθυμίζουμε στην Ελλάδα ότι η εξουσία καθορισμού των προϋποθέσεων εισόδου στη χώρα αποτελεί κυριαρχικό δικαίωμα κάθε κράτους» αναφέρει η Τουρκία και προσθέτει:

«Ο Έλληνας υπήκοος που δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα μας, μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών που έλαβαν χώρα στο αεροδρόμιο, σύμφωνα με τους κανόνες του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) με βάση τους νόμους και τους κανόνες μας, στάλθηκε πίσω στη χώρα του».

Ο Γιώργος Βαρυθυμιάδης επέστρεψε στην Ελλάδα το βράδυ της Παρασκευής, μετά την κράτησή του στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης και την απέλασή του σαν «ανεπιθύμητο πρόσωπο».

Περιγράφοντας τα όσα έζησε είπε ότι από τους έξι Έλληνες που ήταν μαζί μόνο εκείνον σταμάτησαν στον έλεγχο των διαβατηρίων. «Μου είπαν να περιμένω για εξηγήσεις. Οι εξηγήσεις ήταν να έρθει ένας αστυνομικός και να μου πει να τον ακολουθήσω. Από γραφείο σε γραφείο, με τα διαβατήρια στα χέρια και να μου ψάχνουν τον φάκελο, καταλήξαμε με αποτυπώματα και στο κρατητήριο του αεροδρομίου της Κωνσταντινούπολης», είπε.

Tο ζήτημα της απέλασης του Προέδρου της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος από τις τουρκικές αρχές φέρνει πάντως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με γραπτή του ερώτηση ο ευρωβουλευτής Νίκος Ανδρουλάκης.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκοιμήθη ο μητροπολίτης Περιστερίου Κλήμης

Τραγωδία της “Ήλιος”: μνημόσυνο στο Γραμματικό για τα 121 θύματα

Κορονοϊός: πανηγύρι… με πρόστιμο 15000 ευρώ!