Τουρισμός - ΣΥΡΙΖΑ: Το μπάχαλο της επιτελικής ανικανότητας

Τι καταλογίζει στην κυβέρνηση η τομεάρχης Τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ

"Η κυβερνητική επιτελική ανικανότητα δεν σταματά να μας εκπλήσσει. Τα τοπικά lockdown εν μέσω τουριστικής περιόδου αποφασίζονται και αναιρούνται χωρίς καμία τεκμηρίωση, χωρίς κανένα σχέδιο και τελικά χωρίς καμία αποτελεσματικότητα", επισημαίνει η Κατερίνα Νοτοπούλου, τομεάρχης Τουρισμού της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία



"Το παράδειγμα της Ζακύνθου είναι χαρακτηριστικό της επιπολαιότητας που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση τον τουρισμό και τις τοπικές κοινωνίες. Τη μια μέρα ανακοινώνονται μέτρα σύμφωνα με τις αξιολογήσεις των επιδημιολογικών δεδομένων και λίγες ώρες μετά αναιρούνται διότι ‘επαναξιολογήθηκαν’. Το ίδιο το γεγονός όμως, σε συνδυασμό με τη σπουδή του τοπικού βουλευτή της ΝΔ να οικειοποιηθεί την απόφαση ως αποτέλεσμα πιέσεων του προς τον Υπουργό Επικρατείας κ. Γεραπετρίτη και τον Γ.Γ. του Υπουργείου Υγείας κ. Πρεζεράκο, γεννούν σοβαρούς προβληματισμούς για τον τρόπο που η κυβέρνηση λαμβάνει τις αποφάσεις της, στο πιο κρίσιμο καλοκαίρι για τον ελληνικό τουρισμό, πρσθέτει η κ. Νοτοπούλου.



"Την ίδια στιγμή η χώρα και οι δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί κοκκινίζουν ο ένας μετά τον άλλο. Η Κυβέρνηση τους άφησε απροστάτευτους, δεν ενίσχυσε το ΕΣΥ και τις τοπικές μονάδες υγείας, δεν έγιναν στοχευμένα τεστ και δεν προχώρησε ο εμβολιασμός, με αποτέλεσμα δεκάδες περιοχές να βρίσκονται υπό την απειλή lockdown.



Σε κάθε περίπτωση, στο πιο κρίσιμο για τον ελληνικό τουρισμό καλοκαίρι, η Κυβέρνηση της ΝΔ επιμένει σε παλινωδίες, ρισκάροντας τα ενθαρρυντικά μηνύματα της φετινής σεζόν", καταλήγει η τομεάρχης Τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ.

