Μητσοτάκης στο CNN για τις φωτιές: προστατεύσαμε την ανθρώπινη ζωή

Η Πολιτική Προστασία έκανε σπουδαία δουλειά στην κατάσβεση των πυρκαγιών σώζοντας ζωές, τόνισε ο Πρωθυπουργός.

Την πεποίθησή του ότι οι καταστροφικές πυρκαγιές στη χώρα τις προηγούμενες ημέρες αποτελούν ένδειξη της κλιματικής κρίσης και κατάσταση που θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε συχνά στο εξής τόσο στη Μεσόγειο όσο και αλλού διατράνωσε το απόγευμα της Κυριακής ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο CNN.

Παράλληλα τόνισε ότι η Ελλάδα και η Ευρώπη είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και ότι οι φιλόδοξοι στόχοι που έχουν τεθεί μπορούν να επιτευχθούν.

Κάνοντας έναν σύντομο απολογισμό των καταστροφικών πυρκαγιών των προηγούμενων ημερών, ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Αντιμετωπίσαμε έναν πρωτοφανή καύσωνα, επί περίπου 10 ημέρες με θερμοκρασίες που προσέγγισαν τους 45 βαθμούς Κελσίου, κάτι που δεν είχαμε ποτέ ξαναδεί τουλάχιστον στις τελευταίες δεκαετίες».

«Είχαμε να αντιμετωπίσουμε σχεδόν 600 πυρκαγιές που ξέσπασαν μέσα σε μια εβδομάδα. Καταφέραμε να τις κατασβέσουμε σχεδόν όλες, αλλά δυστυχώς ορισμένες από αυτές διογκώθηκαν πολύ και κάποια στιγμή έπρεπε να αντιμετωπίσουμε ταυτοχρόνως τέσσερις τεράστιες πυρκαγιές», είπε.

«Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Φυγαδεύσαμε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους και ευτυχώς κατορθώσαμε να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή, είχαμε την απώλεια μόνο μίας ζωής. Γι’ αυτό η Πολιτική Προστασία μας έκανε σπουδαία δουλειά».

«Φυσικά έχουμε ενώπιόν μας μια μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή, ένας σημαντικός αριθμός δασών καταστράφηκε αλλά φοβούμαι ότι αυτή πρόκειται να είναι η πραγματικότητα που περιοχές όπως η Μεσόγειος θα αντιμετωπίζει στο εξής. Αυτό δεν ήταν απλώς ελληνικό πρόβλημα, φωτιές υπήρχαν στη Σικελία, στην Αλγερία, στην Τουρκία… Πρόκειται για μια κλιματική κρίση που μας πλήττει πλέον εδώ και τώρα και πρέπει όλοι μας να δούμε πολύ σοβαρά τι πρέπει να κάνουμε γι’ αυτήν».

«Η Ευρώπη είναι πρωτοπόρος στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Έχουμε θέσει έναν πολύ φιλόδοξο στόχο να περιορίσουμε τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου κατά 55% ως το 2030 και σκοπός μας είναι να είμαστε κλιματικά ουδέτεροι έως το 2050», είπε ο πρωθυπουργός.

«Το καλό είναι ότι πλέον διαθέτουμε και τα οικονομικά εργαλεία ώστε να υποστηρίξουμε τέτοιου είδους πολιτικές. Φυσικά χρειαζόμαστε και τους ανθρώπους στο πλευρό μας. Η Ελλάδα ήταν ακόμη και πριν μας πλήξει αυτή η κρίση στην πρώτη γραμμή της απολιγνιτοποίησης. Το 2019 ανακοίνωσα ότι σε σύντομο χρόνο η Ελλάδα θα καταργήσει όλες τις θερμικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού, και έχουμε εργαστεί πολύ σκληρά με τις τοπικές κοινωνίες για να εξασφαλίσουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε αυτή τη μετάβαση, ότι αυτή θα αποβεί υπέρ τους και θα δημιουργήσει περισσότερες θέσεις εργασίας σε σχέση με εκείνες που θα χαθούν», δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης.

«Ωστόσο πρέπει και να εξηγήσουμε στους ανθρώπους ότι αυτό συνιστά μονόδρομο, ότι δεν πρόκειται για κάποια κρίση που θα ξεπεραστεί με μεγαλόστομες δηλώσεις. Θα πρέπει να εφαρμόσουμε όσα λέμε. Σίγουρα σκοπεύω η Ελλάδα να παραμείνει στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας αυτής».

«Αυτή η καταστροφή συνιστά αφύπνιση για όλους. Ιδιαιτέρως για νεότερη γενιά πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο παραγωγής ηλεκτρισμού, τον τρόπο ανέγερσης των κτιρίων μας, τον τρόπο παραγωγής της τροφής μας, των μετακινήσεών μας… Όλα αυτά πρέπει να γίνουν και οφείλουμε να ξεκινήσουμε τώρα», επεσήμανε στο αμερικανικό δίκτυο ο πρωθυπουργός.

«Χαίρομαι που αυτό το θέμα είναι κομμάτι της ατζέντας της νέας αμερικανικής κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν. Τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα τώρα στις ΗΠΑ. Η σημερινή αμερικανική κυβέρνηση αναγνωρίζει πως οι ΗΠΑ πρέπει να πάρουν την πρωτοκαθεδρία στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Φυσικά αφού οι ΗΠΑ είναι η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, θα είναι και το πεδίο ανάδειξης καινοτομιών, γιατί δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό χωρίς σημαντικές επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη και στην καινοτομία».

«Είμαι πολύ πιο αισιόδοξος για τον ρόλο που θα παίξουν οι ΗΠΑ, αλλά χρειαζόμαστε όλους τους μεγάλους παίκτες στην προσπάθεια, τις ΗΠΑ, την Κίνα, την Ινδία, όλοι πρέπει να συμβάλουν με το μερίδιό τους», συμπλήρωσε ο κ. Μητσοτάκης στο CNN.

The climate crisis cannot be addressed through lofty declarations. We need to drastically change the way we produce electricity, the way we build our buildings, the way we grow our food. We need to change things, and we need to start now. Interview with @FareedZakaria. pic.twitter.com/McfT7b5sd6