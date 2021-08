Κοινωνία

Φωτιές: η εικόνα από τα μεγάλα μέτωπα

Ενημέρωση από την Πυροσβεστική για την κατάσταση σε Αττική, Εύβοια και σε περιοχές της Πελοποννήσου.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

«Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις κατάσβεσης σε διάφορες πυρκαγιές στην Επικράτεια. Συνδρομή παρέχουν και δυνάμεις που διατέθηκαν μέσω του Ευρωπαϊκού μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Επίσης, συνδρομή παρέχουν οι Ένοπλες Δυνάμεις, εθελοντές πυροσβέστες, υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.

Αναλυτικά:

Στη δασική πυρκαγιά της Πάρνηθας, συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις για την διασφάλιση της περιμέτρου. Συνδρομή παρέχουν, εθελοντές πυροσβέστες, καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.

συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις για την διασφάλιση της περιμέτρου. Συνδρομή παρέχουν, εθελοντές πυροσβέστες, καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α. Στη δασική πυρκαγιά της Βόρειας Εύβοιας συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις για την διασφάλιση της περιμέτρου. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες και η τοπική αυτοδιοίκηση με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις για την διασφάλιση της περιμέτρου. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες και η τοπική αυτοδιοίκηση με υδροφόρες και μηχανήματα έργου. Στις δασικές πυρκαγιές της Αρχαίας Ολυμπίας Ηλείας και της Γορτυνίας Αρκαδίας, συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις που έχουν ενισχυθεί μέσω του Ευρωπαϊκού μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και συγκεκριμένα από Αυστρία 40 πυροσβέστες με 13 οχήματα, ενώ στην περιοχή της πυρκαγιάς βρίσκεται και το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες, υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Παραμένουν σε γενική επιφυλακή όλες οι Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος της Επικράτειας και συνεχίζονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και μικτές περιπολίες από Πυροσβεστικές, Αστυνομικές και Στρατιωτικές δυνάμεις».

