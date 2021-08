Πολιτική

Φωτιές - Πέτσας: αποζημιώσεις από τις 18 Αυγούστου

Η διαδικασία για τις ηλεκτρονικές αιτήσεις και το ύψος των ενισχύσεων. Τι είπε για την “μάχη” προστασίας από τυχόν πλημμύρες, τους δασοπυροσβέστες, το 112 και τους εθελοντές.

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών που αφορούν τόσο την διαδικασία των αποζημιώσεων σε πυρόπληκτους και την ανασυγκρότηση των περιοχών που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές, όσο και για τις αναδασώσεις στις εν λόγω περιοχές, μίλησε ο Στέλιος Πέτσας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί».

Απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα, ο Αν. Υπουργός Εσωτερικών, σχετικά με την εμπλοκή ιδιωτών στην όλη διαδικασία, είπε ότι «είναι άλλο πράγμα ο ιδιώτης που αναλαμβάνει κάτι και μπορεί να αναθέσει την μελέτη όπου θέλει και άλλο η διαδικασία που έκανε η Κυβέρνηση και προχθές με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για μείωση της γραφειοκρατίας και της καθυστέρησης, προκειμένου να υπάρξουν άμεσα δράσεις».

«Το βασικό ζήτημα δεν είναι ο καθαρισμός των ρεμάτων. Όταν μιλάμε για τέτοια μεγάλη καταστροφή, μπορεί μια δυνατή βροχή να κατεβάσει από το βουνό έναν μεγάλο όγκο φερτών υλικών και να έχουμε προβλήματα», είπε ο κ. Πέτσας.

«Οι δασοπυροσβέστες είναι μία από τις επιλογές για το μέλλον, υπάρχουν πλάνα και για τους ρητινοπαραγωγούς, κυρίως στην Εύβοια, που θα αξιοποιηθούν στα έργα ανάπλασης των περιοχών, που θα απαιτήσουν πολλά χρόνια, προκειμένου να έχουν εισόδημα και να παραμείνουν στους τόπους τους», ανέφερε ο Αν. ΥΠΕΣ, λέγοντας ότι από τις καταγραφές που υπάρχουν, τα πλάνα αφορούν 800 ρητινοπαραγωγούς στην Εύβοια και 100 στα Γεράνεια Όρη.

Πρεμιέρα για τις αποζημιώσεις

Σε ότι αφορά τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων, ο κ. Πέτσας είπε ότι τα ποσά που δίνονταν μέχρι τώρα σε ανάλογες περιπτώσεις ως πρώτη ενίσχυση, ύψους 600 ευρώ, «ενσωματώθηκαν στην ηλεκτρονική εφαρμογή που ανοίγει την Τετάρτη, 18 Αυγούστου, προκειμένου να πάρουν άμεσα τα χρήματα των ενισχύσεων, μέσω μιας απλής υπεύθυνης δήλωσης ότι έχουν υποστεί ζημιά. Τα πρώτα χρήματα μπαίνουν αυτόματα με την δήλωση και μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία των αυτοψιών, θα γίνει και η πλήρης καταβολή των ενισχύσεων», που ανέρχονται σε πολλές χιλιάδες ευρώ, αναλόγως των καταστροφών και αν γίνεται λόγος για κατοικία η επιχείρηση.

Όπως είπε ο κ .Πέτσας, η διαδικασία αυτή έρχεται σε αντιδιαστολή με όσα ίσχυαν προηγούμενα χρόνια, αναφέροντας ότι «υπάρχουν αιτήσεις για αποζημιώσεις από το 2017, που ακόμη οι αγρότες δεν έχουν πάρει χρήματα από τον ΕΑΓΑ. Από τον «Ιανό» και μετά, έχουν αλλάξει οι διαδικασίες και τα χρήματα πιστώνονται μέσα σε τέσσερις μήνες».

«Η συγγνώμη του Πρωθυπουργού δείχνει ότι οι πολίτες που επέλεξαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη είχε βάλει ψηλά τον πήχη και σε αυτόν ανταποκρίθηκε ο Πρωθυπουργός», είπε ο κ. Πέτσας, ενώ απέρριψε και αιτιάσεις ότι δεν υπάρχουν πρόσωπα στην Κεντροδεξιά, γι΄ αυτό και επελέγη ο Σταύρος Μπένος για να ηγηθεί της Επιτροπής για την ανασυγκρότηση της βόρειας Εύβοιας.

«Οι οργανωμένοι εθελοντές είναι πάντοτε κάτω από το σχέδιο «Ιόλαος» της ΓΓΠΠ για τις φωτιές. Δεν πρέπει όμως άναρχα, οι συμπολίτες μας που έχουν συναισθηματικό δεσμό με τις περιουσίες τους. να μένουν για να βοηθήσουν την κατάσβεση, διότι αυτό είναι επικίνδυνο», απάντησε, ερωτηθείς για το αν η Κυβέρνηση πρέπει να αναθεωρήσει την τακτική της εκκένωσης οικισμών, μέσω και του "112"».