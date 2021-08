Αθλητικά

Στην ΑΕΚ ο Νίκος Παππάς

Παίκτης της Ένωσης ειναι ο πολύπειρος παίκτης, που έχει αγωνιστεί σε πολλές χώρες. Γιατί ακολουθεί προγραμμα αποθεραπείας αυτήν την περίοδο.

Και «με τη βούλα» παίκτης της ΑΕΚ είναι ο Νίκος Παππάς, καθώς η «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ γνωστοποίησε σήμερα (16/8) την απόκτηση του 31 ετών γκαρντ για ένα χρόνο.

Ο έμπειρος γκαρντ, ο οποίος είχε «δώσει τα χέρια» εδώ και καιρό με τους ανθρώπους της Ένωσης, ακολουθεί αυτό το διάστημα πρόγραμμα αποκατάστασης, προκειμένου να αποθεραπευθεί από τη ρήξη αχιλλείου τένοντα που είχε υποστεί τον περασμένο Μάρτιο, όταν αγωνιζόταν στην πολωνική Ζιέλονα Γκόρα.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ για τον Παππά:

«Η ΑΕΚ BC βρίσκεται στην ευχάριστη θέση ν' ανακοινώσει, ότι στο δυναμικό της «Βασίλισσας» εντάσσεται ο Νίκος Παππάς. Ο διεθνής σκόρερ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους, ήτοι έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2021-2022.

Ο Νίκος Παππάς γεννήθηκε στις 11 Ιουλίου 1990 στην Αθήνα και έχει ύψος 1μ.95.

Ξεκίνησε το μπάσκετ από τo Σύλλα Αιδηψού, όπου και ο τόπος καταγωγής του, έπειτα συνέχισε την καριέρα του στο Λοκρό Αταλάντης και κατόπιν, το 2006, υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο, με τον Πανελλήνιο.

Το Παγκόσμιο Μπάσκετ είχε μια πρώτη επαφή με το τεράστιο ταλέντο του τον Απρίλιο του 2007, όταν κατέκτησε το Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα στο Πο της Γαλλίας. Αντίπαλοι του Αθλητικού Λυκείου Βύρωνα στον Τελικό ήταν οι διοργανωτές, οι οποίοι έπεσαν στο καναβάτσο με τον Ευβοιώτη γκαρντ να σταματά στους 40 πόντους.

Το 2008 μετακόμισε στην Ισπανία και τη Μπιλμπάο. Την πρώτη χρονιά δόθηκε δανεικός στη Β΄ ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης, και το 2009 δανεικός στον Κολοσσό για δύο περιόδους.

Το 2011 έλυσε το συμβόλαιο του με τη Μπιλμπάο και υπέγραψε με τον ΠΑΟΚ, ενώ στη συνέχεια μετακόμισε στην Αθήνα για λογαριασμό του Πανιωνίου. Πέρα από την πολύ καλή πορεία της ομάδας και την κατάληψης της τρίτης θέσης στο Πρωτάθλημα, ο ίδιος αναδείχθηκε "MVP" του πρώτου γύρου στο Πρωτάθλημα, βγήκε πρώτος σκόρερ, ενώ ήταν και μέλος της καλύτερης πεντάδας. Συνολικά σε 35 ματς είχε 16,8 πόντους, 4,1 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1,9 κλεψίματα κατά μέσο όρο.

Tο καλοκαίρι του 2013, ο Νίκος Παππάς υπογράφει στον Παναθηναϊκό. Aγωνίστηκε για επτά χρόνια, κατακτώντας πέντε Πρωταθλήματα και πέντε Κύπελλα Ελλάδος.

Στις 23 Σεπτεμβρίου 2020, ανακοινώθηκε επίσημα από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ, με σκοπό να την ενισχύσει στο F8 του BCL στο ΟΑΚΑ, ενώ στις 23 Φεβρουαρίου 2021 συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στην πολωνική Ζιελόνα Γκόρα. Στον πρώτο του αγώνα για το Πρωτάθλημα Πολωνίας, έκανε αισθητή την παρουσία του, σημειώνοντας 22 πόντους με 7 ασίστ, αλλά στις 5 Μαρτίου, σε αναμέτρηση με την Άνβιλ, τραυματίστηκε και έμεινε εκτός γηπέδων έως το τέλος της περιόδου.

Σε επίπεδο Εθνικών ομάδων, το 2007 ο Νίκος Παππάς κατέκτησε με την Εθνική Εφήβων, τη δεύτερη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Μαδρίτης, ενώ το 2008 στην αντίστοιχη διοργάνωση που πραγματοποιήθηκε σε Πύργο-Αμαλιάδα, πανηγύρισε την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.

Το 2009 συμμετείχε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων του Όκλαντ στη Νέα Ζηλανδία, και κατέλαβε με την Εθνική τη δεύτερη θέση. Την ίδια χρονιά κέρδισε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων, που πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο. Το 2010 ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου με την Εθνική Νέων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, έχοντας κερδίσει τις εντυπώσεις, καθώς ήταν και πρώτος σκόρερ με 22,1 πόντους ανά παιχνίδι.

Το 2017 συμμετείχε στην πρώτη του μεγάλη διοργάνωση με την Εθνική Ανδρών, αυτή του Ευρωμπάσκετ 2017.

Ο Παππάς έχει αγωνιστεί σε 24 αγώνες με την Ανδρών έχοντας 7,21 πόντους κατά μέσο όρο».

