Χρυσοχοΐδης για φωτιές στην Αττική: υπάρχουν ενδείξεις και μαρτυρίες για εμπρησμό (βίντεο)

Πως εξελίσσεται η κατάσταση στα μέτωπα της Κερατέας και των Βιλίων. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν περίπου 100 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε έκτακτη ενημέρωση για τις φωτιές σε όλη τη χώρα, αναφέρθηκε κυρίως στα δυο μεγάλα μέτωπα της Αττικής, αλλά ξεκίνησε ευχόμενος στον Νίκο Χαρδαλιά, εκφράζοντας παράλληλα τη βεβαιότητά του ότι θα βγει νικητής από αυτή την περιπέτεια με την υγεία του.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε πως σήμερα σημειώθηκαν 45 νέες πυρκαγιές, ενώ σε όλη την επικράτεια οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν 96 πυρκαγιές. Οι δύο πιο σημαντικές είναι στην Αττική στα Βίλια και τη Λαυρεωτική και είναι σε εξέλιξη.

Λόγω των ισχυρών ανέμων οι φωτιές πήραν γρήγορα διαστάσεις και κατευθύνθηκαν σε οικισμούς. Γι’ αυτό στάλθηκαν μηνύματα από το 112 στους κατοίκους για εκκένωση οικισμών. Στα Βίλια, συγκεκριμένα, οι εκκενώσεις ήταν προληπτικές, καθώς η φωτιά καίει μέσα στο δάσος και δεν έχει πλησιάσει σπίτια.

Στη Λαυρεωτική, αντίθετα, υπήρξαν σπίτια που είτε παραδόθηκαν στις φλόγες, είτε υπέστησαν υλικές ζημιές.

Όπως τόνισε ο υπουργός, η κατάσταση στη Λαυρεωτική είναι βελτιωμένη, ωστόσο υπάρχουν διάσπαρτες εστίες και οι πυροσβέστες κάνουν προσπάθειες για την τελική οριοθέτησή τους.

Συγκεκριμένα, στην περιοχή Μαρκάτι Κερατέας η φωτιά είναι σε εξέλιξη και επιχειρούν 104 πυροσβέστες συμπεριλαμβανομένων τριών ομάδων πεζοπόρων τμημάτων, 40 οχήματα συμπεριλαμβανομένου του ΜΕΤΠΕ, καθώς και το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 8 Α/Φ και 11 Ε/Π συμπεριλαμβανομένων 2 Ε/Π της Αεροπορίας Στρατού και 2 Ε/Π από τη Ρωσία. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες, μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. Τις πυροσβεστικές δυνάμεις συντονίζει ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης.

Αντίστοιχα, στα Βίλια η πυρκαγιά εξελίσσεται σε πυκνή δασική έκταση και κοντά σε οικισμούς, χωρίς όμως να τους απειλεί προς το παρόν.

Συνολικά στα Βίλια επιχειρούν 240 πυροσβέστες συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων ομάδων πεζοπόρων τμημάτων και 82 οχήματα συμπεριλαμβανομένου του ΜΕΤΠΕ, καθώς και των δυνάμεων που έχουν διατεθεί από τον Ευρωπαϊκό μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας και συγκεκριμένα από την Πολωνία 143 πυροσβέστες με 46 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 8 Α/Φ και 9 Ε/Π συμπεριλαμβανομένων 2 Ε/Π της Αεροπορίας Στρατού. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες, μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Επίσης, σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και της Κρατικής Ασφάλειας για την εξακρίβωση των αιτίων των πυρκαγιών, καθώς υπάρχουν ενδείξεις και μαρτυρίες για εμπρησμό.

Τέλος, ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε «συνεχίζουμε την προσπάθεια. Ζητούμε τη συνεργασία σας» και έκανε έκκληση οι πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

