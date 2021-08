Κόσμος

Αφγανιστάν: Στρατιωτικά αεροσκάφη απογειώνονται ξανά από την Καμπούλ

Ο διάδρομος, τον οποίο είχαν καταλάβει χθες Δευτέρα χιλιάδες απελπισμένοι Αφγανοί που ήθελαν απεγνωσμένα να φύγουν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά.

Στρατιωτικά αεροσκάφη, που εκκενώνουν διπλωμάτες και πολίτες από το Αφγανιστάν, άρχισαν να απογειώνονται σήμερα το πρωί, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς πηγή προσκείμενη στις δυνάμεις ασφαλείας δυτικής χώρας.

Ο διάδρομος, τον οποίο είχαν καταλάβει χθες Δευτέρα χιλιάδες απελπισμένοι Αφγανοί που ήθελαν απεγνωσμένα να φύγουν από την πρωτεύουσα μετά την κατάληψή της από τους Ταλιμπάν, μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθώς το πλήθος απομακρύνθηκε, σύμφωνα με τον αξιωματούχο. Μερικοί γραπώθηκαν από τους τροχούς αεροσκαφών που απογειώνονταν – βρήκαν τραγικό θάνατο πέφτοντας από ύψος εκατοντάδων μέτρων μερικά λεπτά αργότερα. Ο αμερικανικός στρατός ανέφερε πως Πεζοναύτες πυροβόλησαν και σκότωσαν δύο άνδρες που κράδαιναν όπλα εν μέσω του πλήθους. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, στις οποίες έχει ανατεθεί η φύλαξη και η λειτουργία του αεροδρομίου, είχαν σταματήσει χθες τις πτήσεις εξαιτίας του χάους που επικρατούσε.

Παράλληλα, μεταγωγικό αεροσκάφος A400M της γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας προσγειώθηκε στην Καμπούλ για να συνεχιστεί η επιχείρηση εκκένωσης γερμανών πολιτών και αφγανών υπαλλήλων γερμανικών κρατικών θεσμών, μεταδίδει το Γερμανικό Πρακτορείο επικαλούμενο πηγές προσκείμενες στις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις. Εξαιτίας του χάους που επικρατούσε χθες στο αεροδρόμιο, η άφιξή του καθυστέρησε.

Το γερμανικό μεταγωγικό έκανε κύκλους γύρω από το αεροδρόμιο για πέντε ώρες· τα καύσιμα στις δεξαμενές του είχαν σχεδόν εξαντληθεί όταν του δόθηκε άδεια να προσγειωθεί, σημείωσαν οι πηγές του dpa. Στο αεροσκάφος επέβαιναν αλεξιπτωτιστές της δύναμης ταχείας αντίδρασης του Μπούντεσβερ, του γερμανικού στρατού, με αποστολή να βοηθήσουν τους κάπου 3.000 αμερικανούς στρατιωτικούς στο αεροδρόμιο να εγγυηθούν την ασφάλεια ώστε να προχωρήσει απρόσκοπτα η εκκένωση διπλωματών και άλλων. Οι στρατιωτικοί των ΗΠΑ αναμένεται να αυξηθούν σε περίπου 6.000 σήμερα.

Νωρίτερα χθες, άλλο μεταγωγικό της γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την προσέγγιση στην Καμπούλ και να χαράξει πορεία προς την Τασκένδη, την πρωτεύουσα του Ουζμπεκιστάν, για ανεφοδιασμό. Η Τασκένδη αποτελεί κόμβο της γερμανικής επιχείρησης εκκένωσης. Οι πτήσεις από την Καμπούλ θα προσγειώνονται εκεί, τα πρόσωπα που μεταφέρουν κατόπιν θα μετεπιβιβάζονται σε επιβατικές πτήσεις προς τη Γερμανία. Εκτός από το γερμανικό διπλωματικό προσωπικό και γερμανούς πολίτες, το Βερολίνο υπόσχεται να βοηθήσει χιλιάδες Αφγανούς που εργάστηκαν για το γερμανικό δημόσιο ή τον γερμανικό στρατό και κινδυνεύουν τώρα να υποστούν διωγμό αν όχι να εξοντωθούν από τους Ταλιμπάν.

Σύμφωνα με την γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ, κάπου 10.000 Αφγανοί, ανάμεσά τους υπάλληλοι της γερμανικής κυβέρνησης, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικηγόροι και οι οικογένειές τους, θα μεταφερθούν εκτός της χώρας στο πλαίσιο της γερμανικής επιχείρησης. Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, ο Χάικο Μάας, παραδέχθηκε χθες ότι «η γερμανική κυβέρνηση, οι υπηρεσίες πληροφοριών και η διεθνής κοινότητα» έκαναν «λαθεμένη αποτίμηση της κατάστασης» στο Αφγανιστάν. Η κυρία Μέρκελ χαρακτήρισε «πικρή, δραματική και τρομακτική» την κατάσταση στο Αφγανιστάν, την επομένη της πτώσης της υποστηριζόμενης από τη Δύση κυβέρνησης στην Καμπούλ και την επικράτηση των φονταμενταλιστών ισλαμιστών Ταλιμπάν. Πρόκειται για «φρικτή εξέλιξη για τα εκατομμύρια των Αφγανών που θέλουν πιο ελεύθερη κοινωνία», πρόσθεσε.

Η γερμανίδα καγκελάριος αναφέρθηκε επίσης στη γερμανική στρατιωτική αποστολή στο Αφγανιστάν, που άρχισε λίγο καιρό μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στη Νέα Υόρκη και στο Πεντάγωνο και τερματίστηκε τον Ιούνιο. Πέρα από τον αγώνα εναντίον της τρομοκρατίας, η αποστολή αποδείχθηκε ότι «δεν ήταν τόσο επιτυχής» και «δεν πήγε όπως σχεδιάζαμε», αναγνώρισε.

Από την πλευρά της, η Διεθνής Αμνηστία κάλεσε τη γερμανική κυβέρνηση να διευρύνει τις προσπάθειές της να βοηθήσει Αφγανούς που κινδυνεύουν να φύγουν. «Η γερμανική κυβέρνηση πρέπει να πάει πιο πέρα από ό,τι υπόσχεται μέχρι στιγμής», υπογράμμισε ο Μάρκους Μπίκο, ο γενικός γραμματέας του γερμανικού τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας. Δημοσιογράφοι, υπερασπίστριες των δικαιωμάτων των γυναικών και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων «που εκτίθενται σε ιδιαίτερο κίνδυνο» πρέπει να «προστατευθούν», «να απομακρυνθούν με όσο λιγότερη γραφειοκρατία γίνεται», εξήγησε.

Ο μουφτής του σουλτανάτου του Ομάν «συγχαίρει» τον «αδελφό αφγανικό λαό» για τη «νίκη του»

Ο μουφτής του σουλτανάτου του Ομάν, η κορυφαία θρησκευτική αρχή στο κράτος του Κόλπου, εξέφρασε χθες Δευτέρα τα συγχαρητήριά του «στον αφγανικό λαό» για τη «νίκη του επί των εισβολέων», αφού το Αφγανιστάν έπεσε στα χέρια των Ταλιμπάν. Πρόκειται για το πρώτο συγχαρητήριο μήνυμα προς το ισλαμιστικό κίνημα από θρησκευτική αρχή στον Κόλπο. Πολλές κυβερνήσεις στην περιοχή έχουν ήδη αντιδράσει, αλλά για να τονίσουν την ανάγκη να αποκατασταθεί η σταθερότητα και να προστατευθούν οι άμαχοι.

Την Κυριακή, χάρη στην αποχώρηση των ξένων στρατευμάτων και στο ότι οι αφγανικές δυνάμεις δεν έδωσαν μάχη, οι Ταλιμπάν κυρίευσαν την Καμπούλ. «Συγχαίρουμε τον αδελφό αφγανικό λαό για (...) τη νίκη του επί των εισβολέων», ανέφερε ο Άχμαντ μπιν Χάμαντ αλ Χαλίλι μέσω Twitter.

Μέσα σε δέκα ημέρες, το ριζοσπαστικό ισλαμιστικό κίνημα, που εξαπέλυσε τον Μάιο ολομέτωπη επίθεση εκμεταλλευόμενο την απόσυρση των ξένων στρατευμάτων που απέμεναν, κατέλαβε πρακτικά ολόκληρη τη χώρα. Οι Ταλιμπάν επέβαλαν καθεστώς βασιζόμενο σε φονταμενταλιστική ερμηνεία του ισλαμικού νόμου όταν κυβερνούσαν το Αφγανιστάν, από το 1996 μέχρι το 2001, τη χρονιά που εκδιώχθηκαν από την εξουσία με την εισβολή στη χώρα διεθνούς στρατιωτικού συνασπισμού υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

Οι γυναίκες δεν είχαν δικαίωμα ούτε να εργάζονται, ούτε να μορφώνονται, η ένδυσή τους με την μπούρκα, μανδύα ο οποίος καλύπτει ολόκληρο το γυναικείο σώμα, ήταν υποχρεωτική δημόσια, ενώ δεν επιτρεπόταν να βγαίνουν από τα σπίτια τους εάν δεν συνοδεύονταν από άνδρα συγγενή. Μαστιγώσεις και εκτελέσεις, συμπεριλαμβανομένων θανατώσεων διά λιθοβολισμού για «μοιχεία», ήταν συνήθεις πρακτικές και τελούνταν σε δημόσιους χώρους και στάδια. Όταν βρισκόταν στην εξουσία, το καθεστώς των Ταλιμπάν δεν αναγνωριζόταν παρά από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Πακιστάν.

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Οι σχέσεις ΗΠΑ-Αφγανιστάν θα εξαρτηθούν «από τη συμπεριφορά των Ταλιμπάν»

Η διπλωματία των ΗΠΑ ξεκαθάρισε χθες Δευτέρα ότι η Ουάσινγκτον δεν θα αναγνώριζε μια κυβέρνηση των Ταλιμπάν παρά μόνο αν το ισλαμιστικό κίνημα σέβεται τα δικαιώματα των γυναικών και απορρίπτει τους τρομοκράτες.

«Σε ό,τι αφορά τη θέση μας έναντι της οποιαδήποτε μελλοντικής κυβέρνησης στο Αφγανιστάν, αυτή θα εξαρτηθεί από τη συμπεριφορά αυτής της κυβέρνησης. Θα εξαρτηθεί από τη συμπεριφορά των Ταλιμπάν», δήλωσε στον Τύπο ο Νεντ Πράις, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. «Μια μελλοντική αφγανική κυβέρνηση που θα προφυλάσσει τα θεμελιώδη δικαιώματα του λαού της (...) συμπεριλαμβανομένων αυτών του μισού πληθυσμού της - των γυναικών και των κοριτσιών της» και «δεν θα προσφέρει ασφαλές καταφύγιο σε τρομοκράτες», θα ήταν «μια κυβέρνηση με την οποία θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε», συνόψισε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ο κ. Πράις είπε επίσης ότι ο αμερικανός ειδικός επιτετραμμένος, ο Ζαλμάι Χαλιλζάντ, βρίσκεται ακόμη στο Κατάρ, όπου διεξάγονται συνομιλίες με τους Ταλιμπάν επί αρκετούς μήνες, διευκρινίζοντας πως αμερικανοί αξιωματούχοι συνεχίζουν να συζητούν με αντιπροσώπους του ισλαμιστικού κινήματος σε αυτή τη χώρα του Κόλπου. Απέφυγε να πει με σαφήνεια αν η Ουάσινγκτον εξακολουθεί να αναγνωρίζει τον Άσραφ Γάνι ως τον νόμιμο πρόεδρο του Αφγανιστάν, μετά τη φυγή του την Κυριακή, καθώς οι Ταλιμπάν ανέτρεπαν την κυβέρνησή του. «Δεν υπήρξε επίσημη μεταβίβαση της εξουσίας», περιορίστηκε να πει ο κ. Πράις. «Είναι κάτι για το οποίο συνεργαζόμαστε με τη διεθνή κοινότητα», ανέφερε ο εκπρόσωπος της αμερικανικής διπλωματίας ερωτηθείς ποιον αναγνωρίζουν οι ΗΠΑ ως τον νόμιμο ηγέτη του Αφγανιστάν. «Η πολιτική κατάσταση εξελίσσεται πολύ γρήγορα», ανέφερε.

