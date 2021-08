Αθλητικά

Σάκκαρη – Σινσινάτι: αποκλεισμός…με το καλημέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έμεινε μακριά από τον καλό της εαυτό και ηττήθηκε πολύ εύκολα από την Κέρμπερ.

Η Μαρία Σάκκαρη αποκλείσθηκε από την συνέχεια του διεθνούς τουρνουά τένις, που φιλοξενείται στο Σινσινάτι, καθώς σε αγώνα για τον πρώτο γύρο της διοργάνωσης, ηττήθηκε 6-2, 6-2 από την Αντζελίκ Κέρμπερ.

Η Γερμανίδα τενίστρια, πρώην επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης, νίκησε της Σάκκαρη χωρίς να συναντήσει ιδιαίτερα προβλήματα, δεδομένου ότι η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, έμεινε μακριά από τον καλό εαυτό της.

Στο πρώτο σετ, η Σάκκαρη διεκδίκησε κάτι καλό μέχρι το πέμπτο γκέιμ, όπου έχανε με 3-2, με την Κέρμπερ στην συνέχεια, να κάνει εύκολα το 1-0 χωρίς να χάσει άλλο γκέιμ. Ανάλογη εικόνα και στο δεύτερο σετ, καθώς μετά το 1-1, η Γερμανίδα πήρε τρία διαδοχικά γκέιμ, προηγήθηκε με 4-2 κι έφθασε άνετα στην νίκη μετά από 69 λεπτά αγώνα.

Πλέον, η Μαρία Σάκκαρη, επικεντρώνεται στο US Open, που αρχίζει στις 30 Αυγούστου.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στα Βίλια: τρόμος, εκκενώσεις και απόγνωση

Τσιτσιπάς για κορονοϊό: Δεν κάνω το εμβόλιο, μέχρι να γίνει υποχρεωτικό

Φωτιά στην Κερατέα: σε ύφεση το πύρινο μέτωπο