Σταθόπουλος: θετικοί στον κορονοϊό πυροσβέστες μετά τις φωτιές στην Αττική (βίντεο)

"Χρειάστηκε να εξεταστώ και εγώ γιατί στη βάρδιά μου βρέθηκαν δύο θετικοί στον κορονοϊό" σημείωσε ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστών Ελλάδος.

Θετικοί στον κορονοϊό έχουν βρεθεί πολλοί από τους πυροσβέστες που συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στη Βαρυμπόμπη.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστών Ελλάδος, Δ. Σταθόπουλος, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλοκαίρι Μαζί”, υπάρχουν πολλοί συνάδελφοί του που έρχονται με λεωφορεία από πολλά μέρη της Ελλάδας, με αποτέλεσμα εάν βρεθεί ένας θετικός να πρέπει να ελεγχθούν όλοι.

"Χρειάστηκε να εξεταστώ και εγώ γιατί στη βάρδιά μου βρέθηκαν δύο θετικοί στον κορονοϊό. Εκτός από τις φωτιές πρέπει να τρέχουμε και για τις απαραίτητες εξετάσεις" σημείωσε.

Εξήγησε πάντως ότι όταν οι πυροσβέστες είναι εμβολιασμένοι, εάν νοσήσουν μπορούν να επιστρέψουν στη μάχη ύστερα από πέντε μέρες, οπότε οι ελλείψεις σε αυτήν την περίπτωση δεν είναι μεγάλες.

