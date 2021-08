Αθλητικά

Η Νάπολι δίνει μεταγραφή στον Μανωλά, αλλά…

Πληθαίνουν τα σενάρια για την επιστροφή του στην Ελλάδα, για λογαριασμό του Ολυμπιακού.

Είκοσι εκατομμύρια ευρώ: αυτή είναι η τιμή πώλησης που έθεσε η Νάπολι για τον Κώστα Μανωλά, όπως αναφέρει σήμερα η ιταλική εφημερίδα "Gazzetta dello Sport"

Τις τελευταίες ημέρες, δημοσιεύματα στην Ιταλία αναφέρονται στο ενδεχόμενο επιστροφής του Έλληνα διεθνή αμυντικού στην Ελλάδα και τον Ολυμπιακό, κάνοντας λόγο μάλιστα για πρόταση των «ερυθρόλευκων».

Σήμερα η "Gazzetta dello Sport" αναλύει την κατάσταση σχετικά με τον πιθανό αποχαιρετισμό του Κώστα Μανωλά, «δελεασμένος όλο και περισσότερο από την πρόωρη επιστροφή στην πατρίδα του» και σημειώνει.

«Ο Έλληνας θα μπορούσε να πάει στον Ολυμπιακό. Το κόστος της κάρτας του είναι περίπου 20 εκατομμύρια. Η πώληση θα απαιτούσε αντικατάσταση, την οποία ο Τζουντόλι εντόπισε στον Ντανιέλε Ρουγκάνι της Γιουβέντους. Ωστόσο η Νάπολι έκλεισε τον Βραζιλιάνο αμυντικό Ζουάν Ζέσους».

