Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τρίτης

Σε ποιες περιοχές και πόσοι φορείς του κορονοϊού εντοπίστηκαν, το προηγούμενο 24ωρο. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Αυξήθηκαν και την Τρίτη οι νεκροί απο επιπλοκές του κορονοϊου στην Ελλάδα, ενώ εκ νέου σε υψηλά επίπεδα βρίσκεται ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών στις ΜΕΘ.

Το απόγευμα της Τρίτης ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 4.206 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα. Από το σύνολο των 4.206 κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 28 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 21 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Όσον αφορά στη γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων, στην Αττική εντοπίστηκαν 969, στη Θεσσαλονίκη 323, στο Ηράκλειο 222, στην Ρόδο 150, στα Χανιά 142, στην Αχαΐα 129, στην Μεσσηνία 118, στην Κοζάνη 105 και στην Εύβοια 105.

Έντονος προβληματισμός προκύπτει και από τα δεδομένα της έρευνας στα λύματα, καθώς προκύπτουν μεν και μειώσεις στο ιικό φορτίο σε κάποιες περιοχες, σε άλλες όμως το ιικό φορτίο παρουσίαζει αύξηση έως 260%

Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

