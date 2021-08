Οικονομία

Φωτιά στην Εύβοια - Ρητινοσυλλέκτες στον ΑΝΤ1: δεν έχουμε παρόν, ζητάμε ένα “μέλλον” (βίντεο)

Σε απόγνωση βρίσκονται, εκατοντάδες οικογένειες, καθώς η καταστροφική πυρκαγιά έκαψε τα πεύκα από τα οποία βιοπορίζονταν. Πως η Πολιτεία θα τους στηρίξει για να μείνουν στον τόπο τους.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Εκατοντάδες ρητινοπαραγωγοί στην Εύβοια, κάθε χρόνο τοποθετούσαν τα ειδικά σακουλάκια για συλλογή ρητίνης τον Μάρτιο και τα μάζευαν τον Νοέμβριο. Φέτος, οι ρητινοπαραγωγοί της βόρειας Εύβοιας, μέσα σε λίγες ημέρες, είδαν τον κόπο τους να χάνεται από την πύρινη κόλαση.

Όπως λέει στον ΑΝΤ1 ο Πρόεδρος των ρητινοκαλλιεργητών Εύβοιας, Βαγγέλης Γεωργατζής, «αυτή την στιγμή είμαστε μετέωροι, δεν έχουμε ένσημα να ασφαλιστούμε εμείς και οι οικογένειες μας, δεν έχουμε το εισόδημα μας, το οποίο δεν ήταν μεγάλα τα ποσά, μια οικογένεια έπαιρνε 10.000 ευρώ το χρόνο για να επιβιώσει. Ήταν ένα εισόδημα. Μπορούσαμε με αυτά τα χρήματα να σπουδάσουμε τις οικογένειες μας. Είχαμε ένα αμπελάκι και κάτι ελίτσες και προσπαθούσαμε να την βγάλουμε…»

Για τους ρητινοκαλλιεργητές της περιοχής οι πυρκαγιές σήμαναν και την απόλυτη οικονομική καταστροφή και τώρα ζητούν την στήριξη της Πολιτείας. Ζητούν, άνδρες και γυναίκες άνω των 50 ετών να συνταξιοδοτηθούν πρόωρα, αφού, όπως λένε δεν θα καταφέρουν να βρουν αλλού δουλειά, διεκδικώντας παράλληλα οι νεότεροι να μείνουν στο δάσος και να δουλέψουν μέσω σύμβασης με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, η οποία θα τεθεί άμεσα σε ισχύ, για να γίνει σωστά η αναδάσωση, αλλά και τα αντιπλημμυρικά έργα.

Ο κ. Γεωργατζής δηλώνει στον ΑΝΤ1 πως «είμαστε διατεθειμένοι να δουλέψουμε στο δάσος. Δεν ζητάμε ελεημοσύνες ούτε τίποτα άλλο, το μόνο που ζητάμε είναι να μας αφήσουν να δουλέψουμε και να παραδώσουμε αυτό το δάσος όπως ήταν και ακόμα καλύτερο».

Τις πληγείσες περιοχές στην βόρεια Εύβοια επισκέφθηκε την Τρίτη ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην επιπλέον οικονομική στήριξη στους ρητινοκαλλιεργητές, ύψους 3,7 εκατομμυρίων ευρών που δίνεται φέτος, πέραν της τακτικής χρηματοδότησης των 2,3 εκατομμυρίων ευρώ.

