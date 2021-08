Κόσμος

Κορονοϊός - Βόρεια Μακεδονία: νέα μέτρα μετά την έξαρση

Σημαντικά αυξημένους θανάτους και νέα κρούσματα καταγράφει η χώρα. Έκτακτα μέτρα δρομολόγησε η Κυβέρνηση.

Αντιμέτωπη με νέα έξαρση της πανδημίας του κορονοϊού βρίσκεται γι΄ακόμη μία φορά η Βόρεια Μακεδονία, με το Υπουργείο Υγείας της χώρας να ανακοινώνει για την Τρίτη 999 κρούσματα και 14 θανάτους. Πρόκειται για τους υψηλότερους αριθμούς κρουσμάτων και θανάτων σε ημερήσια βάση κατά τους τελευταίους μήνες στη μικρή βαλκανική χώρα των δύο εκατομμυρίων κατοίκων.

Η κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Τρίτης αποφάσισε τη λήψη νέων περιοριστικών μέτρων, προκειμένου να αποτρέψει την ραγδαία πλέον αύξηση των κρουσμάτων στη χώρα.

Από τις 18 Αυγούστου, μόνο άτομα που έχουν να επιδείξουν πιστοποιητικό εμβολιασμού με τουλάχιστον μία δόση ή πιστοποιητικό ανάρρωσης από την Covid κατά το τελευταίο 45ήμερο, θα γίνονται δεκτά σε χώρους εστίασης, γήπεδα, συναυλίες, σεμινάρια και άλλες δημόσιες εκδηλώσεις. Το ίδιο θα ισχύει και για την είσοδο σε εμπορικά κέντρα κλειστού τύπου, καθώς και στα γραφεία στοιχημάτων.

Μέτρα για την είσοδο στη χώρα

Από την 1η Σεπτεμβρίου η είσοδος στη Βόρεια Μακεδονία, τόσο για ξένους όσο και για τους πολίτες της χώρας, θα επιτρέπεται μόνο με πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης τις τελευταίες 45 ημέρες ή με την επίδειξη αρνητικού PCR τεστ που έχει διενεργηθεί εντός των τελευταίων 72 ωρών πριν από την άφιξή τους στη χώρα ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Είναι η πρώτη φορά από την έναρξη της πανδημίας του κορονοϊού που η Βόρεια Μακεδονία λαμβάνει μέτρα για την είσοδο στην επικράτεια της.

Το σύνολο των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στη χώρα από την έναρξη της επιδημίας ανέρχεται στις 163.452, ενώ ο αριθμός των θανάτων ανέρχεται στις 5.574.

