Φωτιά στα Βίλια: θρίλερ στον αέρα με το ρωσικό Ιλιούσιν (βίντεο)

Κίνδυνος για παράσυρση πυροσβεστικού ελικοπτέρου κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης φωτιάς στα Βίλια.

Σε κατάθεση αναφοράς επικίνδυνης κατάστασης θα προχωρήσει ο συντονιστής ελικοπτέρου, το οποίο εκτελούσε πτήση πάνω από το πύρινο μέτωπο στα Βίλια. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε υπάρχει κίνδυνος ανά πάσα ώρα και στιγμή λόγω της πτήσης του ρωσικού γίγαντα Ιλιούσιν πάνω από τα ελικόπτερα.

Συγκεκριμένα, οι πορείες του θηριώδους πυροσβεστικού Ιλιούσιν και του συντονιστικού της Πυροσβεστικής διασταυρώθηκαν 60 μέτρα από το έδαφος, σύμφωνα με ηχητικό ντοκουμέντο.

Όπως εξήγησε ο Κωνσταντίνος Ιατρίδης, Πτέραρχος Ε.Α. και Επίτιμος αρχηγός ΔΑΥ, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλοκαίρι Μαζί" ένα ατύχημα είναι πιθανό καθώς το Ιλιούσιν είναι ένα τεράστιο αεροπλάνο που πετάει ψηλά, καθώς λόγω του μεγέθους του δεν μπορεί να κατέβει χαμηλά.

Έτσι, όταν αφήνει 45 τόνους νερό είναι επικίνδυνο να γίνει ένα ατύχημα εάν από κάτω βρίσκεται ένα ελικόπτερο. Σημείωσε ωστόσο ότι φέρει την ευθύνη ο συντονιστής που βρίσκεται στο ελικόπτερο, καθώς αυτός είναι που εκτελεί καθήκοντα επόπτη πτήσεων.

"Αυτός θα έπρεπε να καθαρίσει την περιοχή από τα ιπτάμενα μέσα καθώς ερχόταν το Ιλιούσιν και δεν θα έπρεπε να το αφήσει να κάνει ρίψη. Εκτός εάν το αεροσκάφος δεν άκουσε τις οδηγίες του. Αυτό είναι άλλο θέμα και φέρει την ευθύνη ο κυβερνήτης του αεροσκάφους" τόνισε ο κ. Ιατρίδης.

