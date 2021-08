Πολιτική

Νίκος Χαρδαλιάς: εξιτήριο μετά το ισχαιμικό επεισόδιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εξήλθε από την Καρδιολογική Κλινική μετά από ολιγοήμερη νοσηλεία 48 ωρών.

Στο σπίτι του επέστρεψε ο Νίκος Χαρδαλιάς μετά την περιπέτεια με την υγεία του και την παραμονή του στο νοσοκομείο.

Όπως αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων εξήλθε από την Καρδιολογική Κλινική σήμερα 18/08 και ώρα 13.30, μετά από ολιγοήμερη νοσηλεία 48 ωρών λόγω οξέως ισχαιμικού καρδιακού επεισοδίου, το οποίο αντιμετωπίσθηκε επιτυχώς με αγγειοπλαστική.

Έκτοτε παραμένει ασυμπτωματικός, αιμοδυναμικά σταθερός και εξήλθε σε άριστη κατάσταση με οδηγίες για ολιγοήμερη παραμονή κατ΄οίκον.

Ο κ. Χαρδαλιάς έχει δεχθεί μεγάλη πίεση το τελευταίο διάστημα, με τις καταστροφικές πυρκαγιές σε διάφορα σημεία της χώρας, αλλά και τη διαχείριση των μέτρων κατά της πανδημίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος: βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό

Κορονοϊός - έγκυος στην Πάτρα: Γέννησε με καισαρική και διασωληνώθηκε

Γκάγκα για κορονοϊό στον ΑΝΤ1: η χαλάρωση έφερε την έξαρση των κρουσμάτων (βίντεο)