Φωτιά στα Βίλια: Σε πύρινο κλοιό ο οικισμός (βίντεο)

Εφιαλτικές διαστάσεις έχει λάβει το πύρινο μέτωπο. Αγωνιώδεις προσπάθειες πυροσβεστών και κατοίκων να σώσουν τα σπίτια.

Δραματικές ώρες για τους κατοίκους στα Βίλια, που βλέπουν τις φλόγες να πλησιάζουν απειλητικά τον οικισμό, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστών τις προηγούμενες ώρες.

Το πύρινο μέτωπο θέριεψε νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης και άλλαξε κατεύθυνση λόγω των ανέμων, απειλώντας ξανά το χωριό.

Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα εναέρια μέσα, μέχρι να πέσει το σκοτάδι, ενώ οι επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενισχύονται.

Ο πρόεδρος της κοινότητας Βιλίων, Κωνσταντίνος Μακρυνόρης, μιλώντας στον ΑΝΤ1, είπε ότι «οι φλόγες έχουν φθάσει 20 μέτρα από τον κεντρικό δρόμο» και έκανε λόγο για «πλήρη ανικανότητα».

Σε ανάλογο ύφος ήταν και οι δηλώσεις νωρίτερα στον ΑΝΤ1, του δημάρχου Μάνδρας, Χρήστου Στάθη, ο οποίος μίλησε για πλήρη αναποτελεσματικότητα και έκανε δραματική έκκληση να σταλούν όλα τα διαθέσιμα εναέρια μέσα στην περιοχή.

