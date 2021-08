Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Τούντας: εμβόλια σε παιδιά από 5 ετών, καθώς αργεί πολύ το “τείχος ανοσίας”

Γιατί είπε ότι πρέπει να εμβολιαστούν τα παιδιά από τόσο μικρή ηλικία, τι δείχνουν μελέτες. Γιατί προβλέπει κλιμάκωση της πανδημίας και των θανάτων. Πότε θα επιτευχθεί το “τείχος ανοσίας”.

«Μας περιμένουν δύσκολες ημέρες, τις επόμενες εβδομάδες θα έχουμε κλιμάκωση, με περισσότερα κρούσματα, με περισσότερους διασωληνωμένους και με περισσότερους θανάτους από κορονοϊό, μέχρι να υπάρξει το τείχος ανοσίας», εκτίμησε ο Γιάννης Τούντας, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νικόλα Βαφειάδη.

Όπως ανέφερε ο Καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, «Με τον σημερινό ρυθμό εμβολιασμών, που είναι 23.000 εμβολιασμοί την ημέρα, θα χρειαστούν δύο μήνες μέχρι να φτάσουμε το ποσοστό του 70% των ενηλίκων που θα έχουν εμβολιαστεί, για να έχουμε το τείχος ανοσίας».

Για τα εμβόλια στα παιδιά, ο κ. Τούντας υποστήριξε ότι «πρέπει η πλατφόρμα να ανοίξει για να εμβολιαστούν τα παιδιά άνω των 5 ετών. Οι τελευταίες μελέτες δείχνουν ότι τα παιδιά έως 5 ετών έχουν 2,5 φορές μεγαλύτερη μεταδοτικότητα από ότι οι έφηβοι. Άρα, πρέπει τα παιδιά έως πέντε ετών να τα εμβολιάσουμε πριν ανοίξουν τα σχολεία».

«Καθώς οι εκτιμήσεις δεν είναι θετικές για την έξαρση του κορονοϊού, θα πρέπει να εξετάσουμε να γίνει υποχρεωτικός ο εμβολιασμός έναντι του κορονοϊού στα παιδιά. Έτσι κι αλλιώς, είναι ήδη υποχρεωτικός ο εμβολιασμός στα παιδιά για άλλες νόσους, ίσως πρέπει να γίνει και για αυτό», κατέληξε ο κ. Τούντας.





