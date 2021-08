Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: βρέφος 35 ημερών νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου»

Το βρέφος πιθανότατα κόλλησε τον ιό από το οικογενειακό του περιβάλλον. Πως εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας του.

Σε απλό θάλαμο του νοσοκομείου Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται με κορονοϊό βρέφος 35 ημερών. Το μωρό διακομίσθηκε από την Καβάλα, αφού κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία του, ενώ η κατάσταση της υγείας του παραμένει καλή.

Όπως είπε στο GRTimes.gr o ακτινολόγος κ. Χρήστος Παπαστεργίου, το βρέφος πιθανότατα κόλλησε τον ιό από το οικογενειακό του περιβάλλον, αλλά η κατάσταση του δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία καθώς η αναπνευστική του λειτουργία είναι καλή.

Όπως τόνισε ο κ. Παπαστεργίου, στον τελευταίο δίμηνο οι νοσηλευόμενοι με covid -19 , αυξάνονται ανησυχητικά. Στη χθεσινή εφημερία έγιναν 31 εισαγωγές, όταν στις αρχές Ιουλίου ήταν σε ημερήσια βάση 2-3 και στο τέλος Ιουλίου 16-17.

