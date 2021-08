Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ανεμβολίαστη νοσοκόμα τέθηκε σε αναστολή καθηκόντων

Η νοσοκόμα δεν προσκόμισε πιστοποιητικό εμβολιασμού, με αποτέλεσμα να τεθεί σε αναστολή εργασίας.

Σε αναστολή καθηκόντων οδηγήθηκε μια νοσοκόμα που απασχολείται στον Δήμο Ξάνθης και η οποία δεν προσκόμισε πιστοποιητικό εμβολιασμού, όπως ορίζεται σχετικά από 16 Αυγούστου.

Σύμφωνα με απόφαση του Προέδρου του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης, πρόκειται για υπάλληλο κατηγορίας Δ.Ε. Βοηθών Νοσοκόμων στο πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” Ξάνθης, η οποία απασχολείται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

«Θέτουμε σε αναστολή καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, από 16/8/2021 σύμφωνα με τα οριζόμενα του Άρθρ.206 του Ν. 4820/2021 (ΦΕΚ Α'130/23-07/2021), την Ζ.Σ., η οποία απασχολείται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από 01/10/2020 έως και μέχρι τη δημοσίευση του διορισμού των επιτυχόντων των πινάκων διοριστέων της προκήρυξης 4Κ/2020 κατηγορίας Δ.Ε. Βοηθών Νοσοκόμων στο Βοήθεια στο Σπίτι Ξάνθης του ΝΠΔΔ, επειδή δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την απασχόλησή της, βάσει των διατάξεων των άρθρων 205 (Υποχρέωση επίδειξης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης) και 206 (Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού) του Ν. 4820/2021», αναφέρει μεταξύ άλλων η σχετική απόφαση του Προέδρου.

Κατά τον χρόνο αναστολής των καθηκόντων της νοσοκόμας, ο οποίος δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας, δεν καταβάλλονται αποδοχές.

Για να επιστρέψει στη δουλειά της, πρέπει να ολοκληρώσει τον εμβολιασμό της και να παρέλθουν 14 ημέρες από την τελευταία δόση.

Πηγή: xanthinea.gr

