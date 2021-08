Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: Γώγος - Κοντοζαμάνης για την πορεία της πανδημίας και τις μεταλλάξεις

Ενημέρωση για την πορεία εξάπλωσης του κορονοϊού, τα συνεχώς αυξημένα κρούσματα και τον εμβολιασμό.

Για την έξαρση της πανδημίας του κορονοϊού, τις μεταλλάξεις αλλά και την πορεία του εμβολιασμού ενημέρωσε ο Καθηγητής Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Χαράλαμπος Γώγος.

Στην ενημέρωση συμμετείχε και ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, ο οποίος απάντησε σε ερωτήματα που αφορούν στο σύστημα Υγείας.

θανάτους, τα νέα κρούσματα και τον αριθμό των διασωληνωμένων ασθενών. Νωρίτερα, ανακοινώθηκαν τα στοιχεία της Πέμπτης για τους