Κορονοϊός - Γώγος: Το νέο κύμα “σφραγίζεται” από τη μετάλλαξη Δέλτα

Δραματική προειδοποίηση από τον καθηγητή Παθολογίας - Λοιμωξιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών

"Το νέο κύμα σφραγίζεται από τη μετάλλαξη Δέλτα. Είμαστε μακριά από την αντιμετώπιση της πανδημίας, καθώς ο ιός είναι παρόν.", προειδοποιεί ο Χαράλαμπος Γώγος, καθηγητής Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων

"Κυρίως αποτελεί πρόβλημα για μη εμβολιασμένα άτομα, ωστόσο και εμβολιασμένοι μπορούν να μεταδώσουν αλλά για μικρότερο διάστημα. Η χρήση των μέτρων ατομικής προστασίας και ιδίως η χρήση μάσκας είναι απαραίτητη για τον περιορισμό της διασποράς. Πρόβλημα θετικότητας υπάρχει σε αρκετά νησιά μας, Η επικράτηση της μετάλλαξης Δέλτα είναι αδιαμφισβήτητη καθώς εμφανίζεται στο 85% των ελέγχων", πρόσθεσε ο κ. Γώγος

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην πίεση που δέχεται το σύστημα υγείας, καθώς όπως ανέφερε υπάρχει αύξηση των νοσηλευομένων σε σχέση με τέσσερις εβδομάδες πριν, όπως και η αύξηση των διασωληνωμένων.

Επεσήμανε πως "Είναι απαραίτητη η θωράκιση του ΕΣΥ που θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει την αύξηση των κρουσμάτων αλλά και να αντιμετωπίσει και άλλες ασθένειες. Η πλειοψηφία των ανθρώπων που νοσηλεύονται είναι ανεμβολίαστοι".

Ο Χαράλαμπος Γώγος έκανε, τέλος, έκκληση στο υπόλοιπο 10% των υγειονομικών που δεν έχουν εμβολιαστεί να το πράξει και με αυτόν τον τρόπο να αποδείξει μεταξύ άλλων ότι η υποχρεωτικότητα του εμβολίου είναι πρώτα από όλα ζήτημα συνείδησης.

