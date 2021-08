Πολιτική

Φωτιά στα Βίλια - Χρυσοχοΐδης: από την πρώτη στιγμή εκτελείται ένα συγκεκριμένο σχέδιο

«Η κινητοποίηση συνεχίζει να είναι μεγάλη με όλα τα διαθέσιμα εναέρια και επίγεια μέσα», είπε ο υπουργός για τη φωτιά στα Βίλια.

Για την κατάσταση που επικρατεί στο πύρινο μέτωπο των Βιλίων ενημέρωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Όπως είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στη χώρα ξέσπασαν 55 νέες πυρκαγιές τις τελευταίες 24 ώρες, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να αντιμετωπίζουν συνολικά σε όλην την επικράτεια 92 μέτωπα.

«Η φωτιά στα Βίλια έχει οριοθετηθεί στο μεγαλύτερο μέρος της, χωρίς να έχει τεθεί ακόμη σε πλήρη έλεγχο», είπε ο υπουργός, επισημαίνοντας πως «στόχος είναι η διασφάλιση των οδών διαφυγής, η προστασία των υποδομών και των περιουσιών και ο περιορισμός της πυρκαγιάς», πρόσθεσε.

Σημείωσε δε ότι ο αγώνας είναι κοινός και οι συνθήκες αντίξοες, παρόλα αυτά τα περισσότερα μέτωπα έχουν κλείσει, ενώ από την πρώτη στιγμή εκτελείται ένα συγκεκριμένο σχέδιο, που εξελίσσεται συνεχώς, λαμβάνοντας υπόψιν το δύσβατο του εδάφους, την απουσία οδικού δικτύου, το συμπαγές δάσος, τις υψηλές θερμοκρασίες, την απόλυτη ξηρασία και τις συνεχείς αλλαγές της διεύθυνσης του ανέμου στην περιοχή.

«Η κινητοποίηση συνεχίζει να είναι μεγάλη με όλα τα διαθέσιμα εναέρια και επίγεια μέσα», είπε πριν κάνει αναφορά στους πυροσβέστες, τους πιλότους και στο προσωπικό που συνδράμει στη μάχη και τους εθελοντές. «Ευχαριστούμε για τις υπεράνθρωπες προσπάθειες και την αυτοθυσία που επιδεικνύουν κάθε μέρα εδώ και εβδομάδες. Έχουν την πλήρη εμπιστοσύνη και την ευγνωμοσύνη μας. Δεν περισσεύει κανείς», τόνισε.

Τέλος, ευχαρίστησε εκ μέρους όλων τους πυροσβέστες που έχουν έρθει στη χώρα μας από το εξωτερικό, ενώ σημείωσε, πως σε 24ωρη βάση πραγματοποιούνται περιπολίες από την Αστυνομία, τον Στρατό, περιπολικά του Αστυνομικού Σώματος σε δάση, σε άλση, στην ύπαιθρο και όπου κρίνεται αναγκαίο.

Επίσης, κάλεσε όλο τον κόσμος να είναι σε εγρήγορση τις επόμενες ημέρες, καθώς αναμένεται αύξηση της έντασης των ανέμων και συνεπώς αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς. «Η προστασία της ζωής πρωτίστως, των περιουσιών και του φυσικού πλούτου μας είναι υπόθεση όλων μας», κατέληξε.

