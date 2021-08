Life

Πέθανε ο Τσακ Κλόους

Θεωρείται μια από τος μεγαλύτερες μορφές του υπερρεαλισμού.

Ο Αμερικανός ζωγράφος και φωτογράφος Τσακ Κλόους, μορφή του υπερρεαλισμού, γνωστός κυρίως για τα γιγαντιαία πορτρέτα που φιλοτεχνούσε, πέθανε χθες Πέμπτη σε ηλικία 81 ετών, μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ.

Ο δικηγόρος του, ο Τζον Σίλμπερμαν, επιβεβαίωσε τον θάνατό του στην εφημερίδα The New York Times.

Γεννημένος το 1940 στο Μονρόου, στην πολιτεία Ουάσιγκτον, ο Τσακ Κλόους ήταν πάνω απ’ όλα γνωστός για τα γιγαντιαία πορτρέτα και αυτοπορτρέτα του, ορισμένα από τα οποία ήταν μωσαϊκά, άλλα τόσο λεπτομερειακά που έμοιαζαν, με μια πρώτη ματιά, με φωτογραφίες.

Ανάμεσα στα θέματά του απαντώνται ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον, ο συνθέτης Φίλιπ Γκλας, ο θρύλος του ροκ Λου Ριντ, η καλλιτέχνιδα Σίντι Σέρμαν.

Παράλυτος έπειτα από επίθεση που είχε υποστεί το 1988, χρειαζόταν αμαξίδιο για να μετακινείται, πάντως συνέχιζε να δημιουργεί. Εκθέσεις του έγιναν στα σημαντικότερα αμερικανικά μουσεία, όπως το MoMA και το Guggenheim της Νέας Υόρκης. Έργα του είχαν κοσμήσει το νεοϋορκέζικο μετρό.

Αλλά λίγο καιρό πριν από τέλος της ζωής του, τη φήμη του αμαύρωσαν κατηγορίες για σεξουαλικές παρενοχλήσεις.

Αρκετές γυναίκες κατήγγειλαν σε αμερικανικά ΜΜΕ στα τέλη του 2017 ότι ο καλλιτέχνης τους είχε ζητήσει να γδυθούν και είχε κάνει άσεμνα σχόλια όταν είχαν επισκεφθεί το ατελιέ του. Ο Τσακ Κλόους αρνήθηκε τις κατηγορίες, όμως η εθνική πινακοθήκη (National Gallery of Art) της Ουάσινγκτον ακύρωσε έκθεση αφιερωμένη σ’ αυτόν στις αρχές του 2018.

