Οικονομία

Συντάξεις χηρείας: ποιοι κινδυνεύουν με περικοπές 50%

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χιλιάδες συνταξιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν ενστάσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Ενστάσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι δικαιούνται να λάβουν εξ ολοκλήρου την σύνταξη χηρείας και μετά την πάροδο 3 ετών, οφείλουν να υποβάλλουν στον ΕΦΚΑ χιλιάδες συνταξιούχοι, προκειμένου να μην υποστούν από τον Σεπτέμβριο, περικοπή της τάξης του 50%.

Αναλυτικά, περιθώριο έως το τέλος του μήνα έχουν περίπου 4.500 δικαιούχοι συντάξεων χηρείας του δημοσίου να υποβάλλουν στον ΕΦΚΑ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν ότι δικαιούνται τη συνέχιση της καταβολής της σύνταξης. Σε αντίθετη περίπτωση, στο τέλος Σεπτεμβρίου, με τις συντάξεις Οκτωβρίου, θα δουν τη σύνταξή τους να μειώνεται κατά 50%, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

Να σημειωθεί ότι για τις περίπου 5.500 αντίστοιχες συντάξεις χηρείας του ιδιωτικού τομέα, δεν υπήρξε η σχετική ενημέρωση με αποτέλεσμα, τον περασμένο Μάιο, ο ΕΦΚΑ να προχωρήσει αιφνιδιαστικά στην περικοπή τους. Μετά από παρέμβαση του υπουργείου Εργασίας, τα ποσά που κόπηκαν επιστράφηκαν στους δικαιούχους, με τη διαδικασία να έχει προς το παρόν παγώσει.

Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος του 2019 (Ν.4611/19) ορίζει ότι στον επιζώντα σύζυγο, και στις περιπτώσεις όπου ο θάνατος του συζύγου επήλθε μετά την 13/5/2016, καταβάλλεται η αναλογούσα σύνταξη του θανόντα σε ποσοστό 70% για μία τριετία. Μετά την πάροδο της τριετίας, αν ο επιζών σύζυγος εργάζεται ή αυτοαπασχολείται ή λαμβάνει άλλη σύνταξη, η σύνταξη λόγω θανάτου μειώνεται κατά 50% (δηλαδή λαμβάνει το 35% της σύνταξης του θανόντα). Βέβαια, το ποσό αυτής, δεν μπορεί να υπολείπεται των κατωτάτων ορίων συντάξεων θανάτου ήτοι, 360 ευρώ το μήνα.

Το πρόβλημα, σύμφωνα με την ηγεσία του υπουργείου και του ΕΦΚΑ δημιουργήθηκε εξαιτίας της καθυστέρησης υλοποίησης του λογισμικού από την ανάδοχο εταιρία και της αιφνιδιαστικής περικοπής των συντάξεων, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση.

Έτσι, στην περίπτωση του Δημοσίου έχει ήδη αποσταλεί από τις αρχές του μήνα ενημερωτικό σημείωμα στους περίπου 4.500 δικαιούχους συντάξεων χηρείας του δημοσίου τομέα για τους οποίους έχει παρέλθει η τριετία, και βρίσκονται αντιμέτωποι με περικοπές. Με αυτό, ενημερώθηκαν ότι οφείλουν έως τις 31 Αυγούστου να υποβάλλουν ενστάσεις, δηλώνοντας ότι δεν εργάζονται ή ότι δεν λαμβάνουν άλλη σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος. Διαφορετικά, πιθανότατα στο τέλος Σεπτεμβρίου, με τις συντάξεις Οκτωβρίου, θα υποστούν τις περικοπές που προβλέπει ο νόμος.

Τα αναδρομικά, σύμφωνα με τον μέχρι σήμερα προγραμματισμό, θα παρακρατηθούν σε δόσεις αρχής γενομένης από τον Οκτώβριο. Βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, ο μέσος όρος των επιστροφών που θα παρακρατηθούν δεν υπερβαίνει τα 200 με 300 ευρώ. Ωστόσο σε κάποιες περιπτώσεις τα ποσά μπορεί να φτάνουν και τα 8.000 ευρώ.

Στον αντίποδα, η περικοπή των επικουρικών συντάξεων χηρείας του δημοσίου εφαρμόζεται εδώ και ενάμιση χρόνο, με αποτέλεσμα να μην έχουν σωρευτεί ποσά στον κλάδο της επικούρησης που πρέπει να επιστραφούν.

Παράλληλα, και κάθε μήνα, ο ΕΦΚΑ να ενημερώνει τους δικαιούχους των οποίων η καταβολή της σύνταξης χηρείας θα συμπληρώνει 3 χρόνια, για την πιθανότητα περικοπές και την αναγκαιότητα να προβούν στις αναγκαίες ενστάσεις προκειμένου να μην τους κοπεί η σύνταξη.

Όσον αφορά τις περικοπές των 5.500 συντάξεων του ιδιωτικού τομέα που έγιναν τον Μάιο και επιστράφησαν τον Ιούνιο, εξετάζεται το ενδεχόμενο, ο ΕΦΚΑ να συμψηφίσει τις περικοπές σε περίπτωση που ο δικαιούχος περιμένει να πάρει αναδρομικά από την βελτίωση των ποσοστών αναπλήρωσης, ή εργάζεται και αναμένει αναδρομικά από τη μείωση του πέναλτι στο 30% από 60%. Άλλωστε, πολλές από τις «δύσκολες» περιπτώσεις του επανυπολογισμού που δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι ακόμη να περιμένουν τα αναδρομικά, φαίνεται πως αφορούν συντάξεις χηρείας.

Πηγή: euro2day.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Κερατέα: εντολή εκκένωσης τα ξημερώματα (εικόνες)

Πέθανε ο Τσακ Κλόους

Καιρός: πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές μπόρες την Παρασκευή