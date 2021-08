Κοινωνία

Κατερίνη – αδελφοκτονία: προφυλακίστηκε η κατηγορούμενη

Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε η 75χρονη η οποία φέρεται να σκότωσε την 73χρονη αδελφή της στραγγαλίζοντας την με λουρί γυναικείας τσάντας μέσα στο σπίτι που έμεναν μαζί στην Καλλιθέα Κατερίνης.

Η 75χρονη απολογήθηκε σήμερα στον ανακριτή Κατερίνης. Ανέφερε ότι αγαπούσε και φρόντιζε την αδερφή της και δεν θα της έκανε ποτέ κακό.

Οι ανακριτικές αρχές αποφάσισαν την προσωρινή της κράτηση και την διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Όταν η πραγματογνωμοσύνη ολοκληρωθεί θα αποφασιστεί αν θα εκτίσει την ποινή που πιθανότατα θα της επιβληθεί σε ψυχιατρική κλινική.

