Φωτιές: Περιπολίες από Στρατό και Αστυνομία σε δάση (βίντεο)

Εν τω μεταξύ, “βροχή” πέφτουν οι καταδίκες για εμπρησμό, χωρίς αναστολή.

Στις επικίνδυνες περιοχές, στις κορυφές βουνών και σε δάση περιπολούν από χθες το βράδυ και για τουλάχιστον 7 ημέρες στρατιώτες, αστυνομικοί, πυροσβέστες και στελέχη της Πολιτικής Προστασίας.

Το Αρχηγείο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ και σε συνεννόηση με την Πυροσβεστική, μεικτά και αμιγή περίπολα από στελέχη όλων των όπλων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΣΞ-ΠΝ-ΠΑ) και αστυνομικούς περιπολούν όπου κρίνεται από την Πολιτική Προστασία, κάνοντας αισθητή την παρουσία τους, με φάρους, σειρήνες και κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο.

Μόνο από την Αστυνομία έγιναν τη νύχτα της Πέμπτης 216 περιπολίες, οι 50 από αυτές στην Αττική, ενώ από τις 6 το πρωί σήμερα μέχρι τις 6 το πρωί του Σαββάτου, έχουν προγραμματιστεί 880 περίπολα. Συνολικά στις περιπολίες αυτές θα συμμετάσχουν 1.760 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων με 833 μέσα.

Πιο συγκεκριμένα, στη Θράκη έχουν οργανωθεί 114 περιπολίες, στη Μακεδονία 192, στην Ήπειρο 96, στη Θεσσαλία 112, στη Στερεά Ελλάδα 73, στα νησιά του Αιγαίου 273 και στην Πελοπόννησο 20. Σημειωτέον ότι τα παραπάνω στελέχη του στρατού και οχήματα, είναι επιπλέον προσωπικό και μέσα από αυτά που απασχολούνται ήδη στην κατάσβεση των μετώπων και στην επιτήρηση των καμένων εκτάσεων, ενώ στους αριθμούς αυτούς δεν περιλαμβάνονται πτητικά μέσα, πιλότοι, τεχνικοί και υποστήριξη κάθε τύπου.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι από τις 3 Αυγούστου μέχρι σήμερα, η Αστυνομία έχει προχωρήσει 25 συλλήψεις και 188 προσαγωγές για εμπρησμό. Αντίστοιχα, από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, από τις 5 Αυγούστου μέχρι σήμερα, έχουν γίνει 28 συλλήψεις για 24 περιπτώσεις πυρκαγιών.

Από τους συλληφθέντες από την αστυνομία 4 έχουν προφυλακιστεί ήδη μετά την προσαγωγή τους στον ανακριτή, ενώ σε κάποιες από τις περιπτώσεις επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης με αναστολή. Την Πέμπτη ένας Έλληνας καταδικάστηκε στη Ζάκυνθο σε 4 χρόνια φυλάκιση χωρίς αναστολή και δικαίωμα έφεσης. Από τους συλληφθέντες από την Πυροσβεστική, σε μία περίπτωση επιβλήθηκε ήδη ποινή 5 ετών χωρίς αναστολή, σε άλλη μία επιβλήθηκε 2 χρόνια φυλάκιση και σε μία ακόμη 18 μήνες με αναστολή.

