Φωτιές: Νέα έκτακτη χρηματοδότηση σε πληγέντες Δήμους και Περιφέρειες

Με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Στέλιου Πέτσα, εκταμιεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης των κυβερνητικών μέτρων στήριξης των πληγέντων και της αποκατάστασης των ζημιών από τις πυρκαγιές, ενισχύεται και η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Στέλιου Πέτσα, επιχορηγούνται με συνολικό ποσό ύψους 10.150.000 ευρώ, Δήμοι και Περιφέρειες της χώρας που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων εβδομάδων, εκ των οποίων περίπου 4 εκατ. ευρώ αφορούν την Εύβοια.

Αυτή είναι η πρώτη φάση άμεσης στήριξης και με βάση τα αναλυτικά τεχνικά δελτία που υποβάλλονται στο Υπουργείο Εσωτερικών, θα ακολουθήσει όποια νέα στήριξη χρειαστεί.

Ο κ. Πέτσας, δήλωσε: «Μαζί με τους πολίτες, τους αγρότες και τις επιχειρήσεις μας, η Κυβέρνηση στηρίζει και τους Δήμους και τις Περιφέρειες που επλήγησαν από τις φωτιές. Το είπαμε και το κάναμε, ώστε όλοι μαζί, ενωμένοι, να βοηθήσουμε να ξαναγεννηθεί η ελπίδα εκεί που υπήρξε απόγνωση».

