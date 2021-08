Αθλητικά

Ρελάνς Βέρντερ για Γιακουμάκη

Η Βέρντερ Βρέμης επανήλθε με βελτιωμένη πρόταση για την απόκτηση του Γιώργου Γιακουμάκη,

Ζωντανή στη μάχη της διεκδίκησης του Γιώργου Γιακουμάκη μένει η Βέρντερ Βρέμης, καθώς "ισοφάρισε" την πρόταση της Σέλτικ και αισιοδοξεί για την απόκτησή του από τη Φένλο.

Σύμφωνα με την «Daily Record», η Φένλο τόνισε πως όσο δεν τα βρίσκει η Σέλτικ με τον παίκτη για τους προσωπικούς όρους του συμβολαίου, θα εξακολουθεί να ακούει προτάσεις κι ως εκ τούτου, η Βέρντερ ελπίζει ακόμα για τη μεταγραφή του Έλληνα επιθετικού.



Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με το ρεπορτάζ των προηγούμενων ημερών, η προσφορά στη Φένλο αγγίζει τα τρία εκατ. ευρώ και περιλαμβάνεται ποσοστό μεταπώλησης ύψους 15%, ενώ και η ΑΕΚ διατηρεί ένα μικρό ποσοστό με το που ολοκληρωθεί η βέβαιη μετακίνηση του παίκτη.

