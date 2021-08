Αθλητικά

Παρί Σεν Ζερμέν: “Σίφουνας” παρά τις απουσίες Μέσι και Νεϊμάρ

Το “3 x 3” στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος πανηγύρισαν οι Παριζιάνοι.

Αήττητη παρέμεινε η Παρί Σεν Ζερμέν στη Ligue 1, καθώς πέρασε σαν “σίφουνας” από την έδρα της Μπρεστ, επικρατώντας με 4-2, για την 3η αγωνιστική.

Χωρίς τους Μέσι, Νεϊμάρ και Σέρχιο Ράμος, οι Παριζιάνοι πέτυχαν μία ακόμη τεσσάρα, μετά το 4-2 επί της Στρασμπούρ. Η Παρί προηγήθηκε στο 23ο λεπτό με τον Άντερ Ερέρα, για να “χτυπήσει” ο Κιλιάν Μπαπέ στο 36ο λεπτό. Αμφότεροι πανηγύρισαν τα πρώτα φετινά γκολ τους! Ο Ονορά μείωσε για τους γηπεδούχους σε 1-2 στο 42ο λεπτό και οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα του ημιχρόνου.

Το τρίτο γκολ της Παρί ήρθε στο 73ο λεπτό με θεαματικό μακρινό σουτ του Γκέιγ. Ο Μουνιέ μείωσε σε 2-3 στο 85ο λεπτό και παρά το γεγονός πως η Μπρεστ βγήκε μπροστά διεκδικώντας την ισοφάριση, ο Ντι Μαρία της είπε “όχι” στο 90’.

