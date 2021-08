Οικονομία

Οι 5 μεγάλες προκλήσεις για την παγκόσμια οικονομία

Η επιβράδυνση στην οικονομία της Κίνας, οι εκλογές στη Γερμανία, αλλά και οι γεωπολιτικές εντάσεις, όπως αυτή του Αφγανιστάν, μεταξύ των καθοριστικών παραγόντων.

Πέντε παράγοντες αβεβαιότητας και πέντε μεγάλες προκλήσεις βρίσκει μπροστά της η παγκόσμια οικονομία στο επόμενο διάστημα - σε μια κρίσιμη συγκυρία που ήδη σφραγίζεται από την απειλή της πανδημίας και της μετάλλαξης Δέλτα. Οι πέντε κρίσιμοι παράγοντες είναι, σύμφωνα με ανάλυση του Reuters, οι αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών -και ειδικά της Fed- για την απόσυρση των μέτρων στήριξης, η αντοχή της μεταποίησης παγκοσμίως, ο ρυθμός επιβράδυνσης της κινεζικής ανάκαμψης, οι γεωπολιτικές εντάσεις που πυροδοτεί η πτώση του Αφγανιστάν στον έλεγχο των Ταλιμπάν και οι γερμανικές εκλογές του φθινοπώρου.

Οι αποφάσεις της Fed

Η επόμενη εβδομάδα θα σφραγιστεί από τη μεγάλη σύνοδο των κεντρικών τραπεζιτών στο Τζάκσον Χολ του Ουαϊόμινγκ - εκεί όπου όλο το επενδυτικό στερέωμα αναμένει το «σήμα» του προέδρου της Fed Τζερόμ Πάουελ για τον ακριβή χρόνο έναρξης του λεγόμενου tapering, της σταδιακής απόσυρσης των αγορών κρατικών ομολόγων.

Τα πρακτικά από την τελευταία συνεδρίαση της Fed έδειξαν ότι η αμερικανική ομοσπονδιακή τράπεζα θα παρουσιάσει πιθανώς τον τελικό της σχεδιασμό τον Σεπτέμβριο για να αρχίσει τη σταδιακή έξοδο από τα μέτρα στήριξης τον Νοέμβριο.

Το χρονοδιάγραμμα αυτό όμως μένει να επιβεβαιωθεί από τον Πάουελ και, παρότι εκτιμάται πως οι κινήσεις της Fed θα είναι ήπιες, εγείρει φόβους για διατάραξη της ήδη εύθραυστης παγκόσμιας ανάκαμψης.

Η μεταποίηση και ο πληθωρισμός

Ο μεταποιητικός κλάδος ήταν μέχρι στιγμής η «ατμομηχανή» της παγκόσμιας ανάκαμψης και ο μοχλός που ώθησε σε άνοδο 70% τις ευρωπαϊκές μετοχές μέσα στους τελευταίους 16 μήνες. Ο δείκτης PMI για τη μεταποίηση στην Ευρώπη έχει ανέβει σε ρεκόρ 20ετίας, όμως η σταθερή άνοδος του πληθωρισμού (πάνω από 2% πλέον στην Ευρωζώνη) και η εκτίναξη του κόστους των πρώτων υλών προκαλεί ανησυχίες για τις αντοχές του κλάδου.

Ως εκ τούτου τα στοιχεία για τη μεταποιητική δραστηριότητα που θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες θεωρούνται βαρόμετρο για τις τάσεις που θα επικρατήσουν μεσοπρόθεσμα.

Η επιβράδυνση στην Κίνα

Τα τελευταία στοιχεία για τις εξαγωγές, τη βιομηχανική παραγωγή και τις πωλήσεις λιανικής στην Κίνα ήταν όλα κατώτερα των προσδοκιών, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σταθερή επιβράδυνση της ανάκαμψης στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη. Το ερώτημα των επενδυτών είναι σε ποιον βαθμό η κυβέρνηση του Πεκίνου θα προχωρήσει σε πρόσθετα μέτρα στήριξης της ανάπτυξης. Χθες η κεντρική τράπεζα της χώρας άφησε αμετάβλητα τα επιτόκιά της για 16ο συνεχόμενο μήνα, οι περισσότεροι αναλυτές ωστόσο προβλέπουν ότι θα ακολουθήσουν και νέα μέτρα νομισματικής ώθησης και τόνωσης της ρευστότητας κυρίως μέσω της περαιτέρω μείωσης του δείκτη αποθεματικού των κινεζικών τραπεζών.

Οι γερμανικές εκλογές

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις εν όψει των εκλογών της 26ης Σεπτεμβρίου στη Γερμανία δείχνουν ότι οι Σοσιαλδημοκράτες έχουν ξεπεράσει τους Πράσινους και κλείνουν την «ψαλίδα» με τους Χριστιανοδημοκράτες. Εάν αυτή η τάση επιβεβαιωθεί στις κάλπες ο προσδοκώμενος κυβερνητικός συνασπισμός Χριστιανοδημοκρατών και Πρασίνων δεν θα διαθέτει κοινοβουλευτική πλειοψηφία - γεγονός που μπορεί να σημαίνει πολύμηνη κυβερνητική και πολιτική αβεβαιότητα στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο οι γερμανικές εκλογές αναμένεται να βρίσκονται, όλο και πιο έντονα, στο επίκεντρο της προσοχής των αγορών το επόμενο διάστημα.

Οι γεωπολιτικές εντάσεις

Η πτώση του Αφγανιστάν στον έλεγχο των Ταλιμπάν και η ήττα της αμερικανικής πολιτικής στην περιοχή αφήνει αποτύπωμα γεωπολιτικής αβεβαιότητας και στην παγκόσμια οικονομία. Το βασικό ερώτημα των αγορών είναι σε ποιον βαθμό έχει πληγεί η γεωπολιτική -και κατ’ επέκταση- οικονομική ηγεμονία των ΗΠΑ. Η επίσκεψη την επόμενη εβδομάδα της Αμερικανίδας αντιπροέδρου Καμάλα Χάρις στη Σιγκαπούρη και το Βιετνάμ στοχεύει ακριβώς να απαντήσει τις σχετικές ανησυχίες και να θέσει αναχώματα στην αυξανόμενη επιρροή της Κίνας.

Πηγή: Ναυτεμπορική

