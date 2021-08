Κοινωνία

Υποχρεωτικός εμβολιασμός: Συνταγματικός κρίθηκε ο νόμος από δικαστήριο

Απορρίφθηκε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε εργαζόμενη στο πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”.

Συνταγματικό έκρινε το Δικαστήριο του Κιλκίς τον νόμο για την υποχρεωτικότητα των εμβολίων κατά της COVID-19, απορρίπτοντας την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε εργαζόμενη στο πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” του δήμου Παιονίας.

Η εργαζόμενη προσέφυγε κατά της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κιλκίς, ζητώντας την προσωρινή αναστολή της εφαρμογής του νόμου για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού στο πρόγραμμα το οποίο εργάζεται, επικαλούμενη και την αντισυνταγματικότητα του νόμου.

Στην πρώτη προσωρινή απόφαση που εκδόθηκε πανελλαδικά, το Δικαστήριο του Κιλκίς απέρριψε τις αιτιάσεις της εργαζομένης για τις διατάξεις του νόμου, επισημαίνοντας: «… οι οποίες τέλος καμία αντισυνταγματικότητα δεν πάσχουν, όπως αβασίμως επικαλείται η αιτούσα, καθότι με αυτές προστατεύεται το υπέρτατης αξίας έννομο αγαθό της υγείας και της ζωής του συνόλου των πολιτών και ιδίως των ευπαθών ομάδων. Με τα δεδομένα αυτά πρέπει να απορριφθεί το αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής ως μη νόμιμο και επαλλήλως ως αβάσιμο κατ’ ουσίαν».

Να σημειωθεί πως στο πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” του δήμου Παιονίας εργάζονται κανονικά οι υπόλοιποι 16 υπάλληλοί του, που έχουν ήδη εμβολιαστεί.

