Τροχαία: “σαφάρι” ελέγχων στην κεντρική Μακεδονία

Βεβαιώθηκαν χιλιάδες παραβάσεις με την πλειοψηφία αυτών να αφορούν υπερβολική ταχύτητα.

Στοχευμένοι έλεγχοι πραγματοποιούνται στην Κεντρική Μακεδονία, στο πλαίσιο ειδικού τροχονομικού σχεδιασμού της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας, με στόχο την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Συγκεκριμένα το τελευταίο 24ωρο σε Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες και Χαλκιδική, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 3.567 έλεγχοι οχημάτων και βεβαιώθηκαν 1.400 παραβάσεις, από τις οποίες 505 για υπερβολική ταχύτητα, 72 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας/προστατευτικού κράνους, 57 για παράνομη στάθμευση σε θέσεις ΑμεΑ, πεζόδρομους, πεζοδρόμια, διαβάσεις πεζών, λεωφορειόδρομους, 54 για ΚΤΕΟ, 22 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, 21 για αντικανονικό προσπέρασμα 8 για χρήση κινητού τηλεφώνου και 661 λοιπές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

