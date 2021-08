Αθλητικά

Μανωλάς – Νάπολι: συνεχίζεται το σίριαλ της μεταγραφής του

Η ιταλική ομάδα έριξε λίγο τις απαιτήσεις της αλλά αυτό δεν είναι αρκετό για να κλείσει η συμφωνία με τον Ολυμπιακό. Το σενάριο για ανταλλαγή με Καμαρά.

Συνεχίζεται και σήμερα το σίριαλ της μεταγραφής του Κώστα Μανωλά, από την Νάπολι, με τον διεθνή Έλληνα αμυντικό να βρίσκεται και σήμερα στις εφημερίδες αλλά και τις ιστοσελίδες της Ιταλίας.

Σημειώνεται μία...ένταση στις διαπραγματεύσεις, με τον πρόεδρο της Νάπολι Αουρέλιο ντε Λαουρέντις, μετά την επιστροφή του από τη Σαρδηνία να «στέλνει μήνυμα στον Ολυμπιακό μέσω του μάνατζέρ του Μίνο Ραϊόλα, πως για να παραχωρηθεί ο Μανωλάς θα χρειαστούν 15 εκατ. ευρώ», όπως σημειώνει η Corrirere dello Sport.

Ο Ντε Λαουρέντις, σύμφωνα με τους Ιταλούς, φέρεται να είπε ότι η Νάπολι έφτασε στα όριά της, υποχωρώντας κατά 3 εκτ. ευρώ (από τα 18 εκτ ευρώ που ζήτησε αρχικά), ενώ δεν φαίνεται να αποκλείει την περίπτωση δανεισμού, με τον όρο όμως της υποχρεωτικής εξαγοράς.

Οι αναφορές εστιάζουν επίσης στην εκφρασμένη-όχι δημόσια- «επιλογή ζωής» του Κώστα Μανωλά να επιστρέψει στην Ελλάδα και να αγωνιστεί με τον Ολυμπιακό, αποδεχόμενος να εισπράξει τα υπόλοιπα χρήματα των τριών ετών συμβολαίου που υπολείπονται –σχεδόν 12 εκτ. ευρώ- σε διάστημα πέντε χρόνων από τον Ολυμπιακό.

Ο ίδιος, «έχοντας έτοιμη τη βαλίστα του», σύμφωνα με τους Ιταλούς, αποφεύγει να μιλάει, απαντάει σχεδόν μονολεκτικά σε μηνύματα στο κινητό στους λιγοστούς δημοσιογράφους που συνομιλεί, ωστόσο, δεν υπάρχει πρόθεση να εξαναγκάσει την πώλησή του.

Σύμφωνα με πηγές που βρίσκονται τόσο κοντά στην ομάδα, όσο και στον Έλληνα διεθνή αμυντικό, η Νάπολι που προχωράει σε οικονομικές περικοπές και χωρίς ενεργή συμμετοχή στο μεταγραφικό παζάρι, θα επιθυμούσε την ανταλλαγή Μανωλά με τον Μαντί Καμαρά, προσφέροντας επιπλέον 3 εκτ. ευρώ στον Ολυμπιακό, ποσό που θα δώσει όμως σε διάστημα δύο χρόνων.

Σε περίπτωση αποχώρησης του Μανωλά, η Νάπολι, εκτός από τον Ζουάν Ζέσους, θα κινηθεί για δύο αμυντικούς, μεταξύ των Σκόντραν Μουστάφι, Ντανιέλε Ρουγκάνι (που έχει συμφωνήσει για τη μετακίνηση) και τον φθηνότερο Μάρκος Σενέσι.

