Κοινωνία

Γιαννιτσά: 16χρονη έπεσε από μπαλκόνι 4ου ορόφου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άγνωστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το άτυχο κορίτσι βρέθηκε στο κενό.

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται νεαρό κορίτσι που έπεσε από το μπαλκόνι το μεσημέρι του Σαββάτου στα Γιαννιτσά.

Συγκεκριμένα, από τον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας στα Γιαννιτσά, έπεσε σήμερα το μεσημέρι 16χρονο κορίτσι.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το ανήλικο κορίτσι έπεσε από το μπαλκόνι διαμερίσματος επί της οδού Μαγκριώτου, στα Γιαννιτσά, που διέμενε με την οικογένεια του, γύρω στις 15:00.

Το άτυχο κορίτσι μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Γιαννιτσών, όπου νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα ενώ το περιστατικό διερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Πέλλας.

Πηγή: pellanews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Παράταση της NOTAM για ταξίδια από και προς τα νησιά

ΠΣΑΤ: Μήνυμα κατά της γυναικοκτονίας από τους Έλληνες ποδοσφαιριστές (βίντεο)

Βικτώρια Καρύδα: Είμαι χάλια, έχω χάσει κιλά, πηγαίνω στην εκκλησία για να ηρεμήσω