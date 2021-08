Πολιτική

Έβρος: ενισχυμένες οι περιπολίες στα σύνορα (βίντεο)

Αυξημένες περιπολίες στα ελληνοτουρκικά σύνορα που «σφραγίζονται» από ένστολους και κατοίκους.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Σφραγίζεται ο Έβρος. Σε απόλυτη επαγρύπνηση βρίσκεται η Ελλάδα στα χερσαία σύνορα της, μετά τις τελευταίες εξελίξεις στο Αφγανιστάν. Πανέτοιμοι δηλώνουν και οι κάτοικοι των ακριτικών χωριών.

Ένα ισχυρό τείχος άμυνας και ένα οργανωμένο σχέδιο αποτροπής απέναντι σε μια επαπειλούμενη προσφυγική κρίση με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στο Αφγανιστάν, στήνει Ελλάδα.

«Από δω δεν μπορούν να περάσουν είναι η περίφραξη. Είναι καλύτερος σιδερένιος έχει και το σύρμα…. Από δω δεν περνάει κανείς», δηλώνει στον ΑΝΤ1 κάτοικος.

«Καλό θα ήταν να μην υπάρχουν φράχτες, αλλά υπό τις παρούσες συνθήκες είναι απαραίτητος. Να σας πω κάτι αυτός και άλλος τόσος να γίνει», προσθέτει άλλος.

Με θερμικές κάμερες, drones ακόμα και ζέπελιν, οι αρχές ερευνούν σπιθαμή προς σπιθαμή τους ποταμούς Άρδα και Έβρο για πιθανή παραβίαση.

Ο φόβος για μια μαζική απόπειρα εισόδου από τα χερσαία σύνορα υπάρχει, ωστόσο οι κάτοικοι των ακριτικών χωριών του Έβρου βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα.

«Από τους φίλους μας απέναντι εξαρτάται τι θα κάνουν με αυτούς, Εμείς φυλάμε Θερμοπύλες. Απέναντι είναι η Τουρκία. Το ποτάμι εδώ είναι 150 μέτρα», δηλώνει κάτοικος στον ΑΝΤ1.

«Σίγουρα θα έρθουν άλλα έχουμε εμπιστοσύνη στην αστυνομία και στον στρατό», εκφράζουν την εμπιστοσύνη τους.

Ενισχυμένες είναι τόσο οι πεζές όσο και οι εποχούμενες περιπολίες από άνδρες των Ενόπλων Δυνάμεων, μαζί με την Αστυνομία, σε όλο το μήκος της συνοριακής γραμμής. Στόχος είναι να «κλείσουν οι τρύπες» εισόδου που παρατηρούνται και εκμεταλλεύονται οι διακινητές και κατευθύνουν από εκεί τους μετανάστες για να περάσουν τα σύνορα.

