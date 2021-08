Αθλητικά

Επιθετικός ο Άρης στο φιλικό με τον ΠΑΣ

Εξαιρετική εμφάνιση και ετοιμότητα έδειξε ο Άρης κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα, στο μεταξύ τους φιλικό.

Πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση, ο Άρης επιβλήθηκε 4-1 του ΠΑΣ Γιάννινα κι έδειξε πανέτοιμος για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Super League. Οι «κίτρινοι» σημείωσαν από δυο γκολ σε κάθε ημίχρονο, εμφάνισαν και πάλι κάποια κενά στην άμυνα ενώ τελείωσαν το ματς και με παίκτη παραπάνω λόγω αποβολής του Γιάννη Κάργα.

Πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, παρουσιάστηκαν τα επτά μεταγραφικά αποκτήματα του Άρη, τα οποία και αποθεώθηκαν από τον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο. Οι Ντένις, Φαμπιάνο Λέισμαν, Λούμορ Αγκμπενιένου, Μπαντού Εντιαγέ, Ιζέτ Χαΐροβιτς, Χουάν Ιτούρμπε και Αμπουμπακάρ Καμαρά μοίρασαν, μάλιστα, δώρα στους θεατές.

Τα δύο εξ αυτών, βρήκαν, μάλιστα, δίχτυα για τον Άρη στο πρώτο μέρος. Ο Καμαρά με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή άνοιξε το σκορ στο 38’ για τους Θεσσαλονικείς, με τον Φαμπιάνο να διπλασιάζει τα τέρματά τους με κεφαλιά στο 44’. Ωστόσο, έπειτα από λάθος του Λούμορ, ο Μανώλης Σάλιακας πήρε την μπάλα από τον Αχμάντ Μέντεζ Μορέιρα και με πλασέ νίκησε τον Ντένις, για το 2-1 στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους.

Γκολ που δεν επηρέασε τους παίκτες του Άκη Μάντζιου. Ο συνδυασμός των Ντάνιελ Μαντσίνι, Καμαρά στο 54’ έδωσε έτοιμο γκολ στον Ματέο Γκαρσία για το 3-1. Επτά λεπτά αργότερα, ο Λούκας Σάσα με κάθετη πάσα βρήκε τον Ιτούρμπε που δε λάθεψε προ του Γιούρι Λοντίγκιν για το 4-1. Ο «Άγιαξ της Ηπείρου» προσπάθησε να μπει ξανά στο ματς, αλλά η κεφαλιά του Κάργα σταμάτησε στο δοκάρι του Ντένις, με τον τερματοφύλακα του Άρη να αποκρούει εντυπωσιακά στην εξέλιξη της φάσης την προσπάθεια του Μίκαελ Γκαρντάβσκι. Στο 68’ ο Κάργας αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη για δυνατό μαρκάρισμα στον Ιτούρμπε, με το τελικό αποτέλεσμα να μην αλλάζει μέχρι το τέλος του αγώνα.

Κίτρινες: Σούντγκρεν, Μπεναλουάν – Περέα, Λοντίγκιν

Κόκκινες: Κάργας

Οι συνθέσεις:

ΆΡΗΣ (Άκης Μάντζιος): Ντένις (80’ Σιαμπάνης), Σούντγκρεν (84’ Μαρμαρίδης), Λούμορ (75’ Σάκιτς), Μπεναλουάν (75’ Ματίγια), Φαμπιάνο (57’ Ασλανίδης), Εντιαγέ (70’ Τζέγκο), Σάσα, Μαντσίνι (84’ Χατζηπιρπιρίδης), Μπερτόγλιο (53’ Ιτούρμπε), Ματέο (80’ Ντουάρτε), Καμαρά (70’ Χαΐροβιτς).

ΠΑΣ ΓΙΆΝΝΙΝΑ (Ηρακλής Μεταξάς): Λοντίγκιν, Σάλιακας (88’ Οικονομόπουλος), Εραμούσπε, Κάργας, Πίρσμαν, Γκαρντάβσκι (88’ Λώλας), Καραχάλιος (79’ Σιόντης), Ντομίνγκεζ, Μέντεζ, Κόντε (71’ Παντελάκης), Περέα (79’ Μιλιντσεάνου).

***Αναγκαστική αλλαγή έγινε ο Φαμπιάνο Λέισμαν, με πρόβλημα στον προσαγωγό.

***Η αποβολή του Γιάννη Κάργα συνεπάγεται απουσία του από το παιχνίδι της πρεμιέρας της Super League, κόντρα στον ΠΑΟΚ.

