Πολιτική

Αφγανιστάν - ΥΠΕΞ: Επέστρεψαν με ασφάλεια άλλοι δύο Έλληνες πολίτες

Έφθασαν στην Αθήνα κατόπιν σχετικών οδηγιών του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια και μετά από συνεχείς επαφές των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠΕΞ.

Άλλοι δύο Έλληνες πολίτες οι οποίοι εργάζονταν στο Αφγανιστάν επέστρεψαν με ασφάλεια στην Ελλάδα, κατόπιν σχετικών οδηγιών του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια και μετά από συνεχείς επαφές των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠΕΞ με υπουργεία Εξωτερικών άλλων κρατών.

Ο πρώτος αφίχθη το βράδυ του Σαββάτου (21/08) από το Λονδίνο όπου είχε μεταφερθεί μετά από επιτυχημένη επιχείρηση απεγκλωβισμού των Βρετανών στο Αφγανιστάν.

Ο δεύτερος έφθασε σήμερα από την Ντόχα, όπου είχε φτάσει μετά από αντίστοιχη επιχείρηση απεγκλωβισμού των ΗΠΑ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Και στις δύο περιπτώσεις οι ελληνικές Αρχές ήταν σε διαρκή επικοινωνία μαζί τους και οι Πρεσβείες μας σε Λονδίνο και Ντόχα τους παρείχαν κάθε δυνατή βοήθεια.

Στην Αθήνα έφτασε το απόγευμα της Παρασκευής ο πρώτος Έλληνας πολίτης που απεγκλωβίστηκε από το Αφγανιστάν κατόπιν προσπαθειών του υπουργείου Εξωτερικών και κατόπιν οδηγιών του υπουργού Νίκου Δένδια.

