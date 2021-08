Πολιτική

Μηταράκης: Δεν θα γίνουμε πύλη εισόδου παράνομων μεταναστών

Τόνισε ότι η μείωση των μεταναστευτικών ροών και ο περιορισμός των επιπτώσεων της κρίσης αποτελούν την προμετωπίδα της εθνικής στρατηγικής.

Στη μέγιστη ετοιμότητα στα θαλάσσια και χερσαία σύνορα, βρίσκεται η χώρα, όπως αναφέρει ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα «Real News».

Ο κ. Μηταράκης τονίζει μεταξύ άλλων πως «δεν θέλουμε και δεν θα γίνουμε πύλη εισόδου παράτυπων μεταναστευτικών ροών στην Ευρώπη» και σημειώνει ότι η μείωση των μεταναστευτικών ροών και ο περιορισμός των επιπτώσεων της κρίσης αποτελούν, από την πρώτη στιγμή, την προμετωπίδα της εθνικής στρατηγικής. "Στο μεταναστευτικό, η μόνη γλώσσα που είναι απόλυτα αληθής και αποδεκτή, είναι αυτή των αριθμών και των στοιχείων" είπε.

"Σήμερα, τα μετρήσιμα αποτελέσματα της πολιτικής μας αντικατοπτρίζουν μια εμφανώς βελτιωμένη εικόνα, με τις αφίξεις το πρώτο επτάμηνο του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020, να παρουσιάζονται μειωμένες κατά 60% και ειδικότερα κατά 84% στα νησιά. Κατά την ίδια περίοδο, ο αριθμός των διαμενόντων συνολικά στη χώρα παρουσιάζει μείωση κατά 46% και στα νησιά κατά 79%" πρόσθεσε ο υπουργός.

Σημείωσε δε ότι η ανάκτηση του ελέγχου μάς επέτρεψε να εξαλείψουμε τον αντίκτυπο του ζητήματος στα πολύπαθα νησιά μας και τις τοπικές κοινωνίες. Ωστόσο, οι προκλήσεις στο μεταναστευτικό είναι συνεχείς και απαιτούν οξυμένα αντανακλαστικά από όλους.

Όσον αφορά στις εξελίξεις στο Αφγανιστάν, είπε ότι εγείρουν ανησυχία. "Ωστόσο, δεν θέλουμε και δεν θα γίνουμε ξανά πύλη εισόδου παράτυπων μεταναστευτικών ροών στην ήπειρο. Παραμένουμε σε μέγιστη ετοιμότητα στα θαλάσσια και χερσαία σύνορά μας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι απέναντι σ' ένα πιθανό μεταναστευτικό κύμα, η χώρα μας δεν θα περιοριστεί σε ρόλο παρατηρητή, αλλά ενεργού δρώντος μέσα στα ευρωπαϊκά fora για την αποτελεσματική αντιμετώπισή του".

Είπε ακόμα ότι αυτονόητα η Τουρκία θα αντιμετωπίσει αυξημένη πίεση και πρέπει να λειτουργήσει ως ανάχωμα για μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη. "Δυστυχώς, η αμφίθυμη συμπεριφορά της Τουρκίας και η μη ορθή εφαρμογή της Κοινής Δήλωσης με την ΕΕ, δεν δημιουργούν το πλεόνασμα εμπιστοσύνης που θα θέλαμε" κατέληξε.

