Μηταράκης για Αφγανιστάν: η Τουρκία είναι ασφαλής χώρα για να μείνουν οι πρόσφυγες

Τι λέει ο Υπ. Μετανάστευσης για τους φόβους στην Ευρώπη και την “προετοιμασία” για την αντιμετώπιση των “κυμάτων” από πρόσφυγες. Πόσοι Αφγανοί είναι στην Ελλάδα. Ποιο θα είναι το μέλλον τους.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νικόλα Βαφιεάδη μίλησε την Τετάρτη ο Νότης Μηταράκης, αναφορικά με την ανθρωπιστική κρίση στο Αφγανιστάν και τους φόβους για μεγάλες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη, μέσω και της Ελλάδας.

Όπως είπε ο Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου, λίγες ώρες μετά από την συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, ότι αποφασίστηκε ως πρώτη προτεραιότητα η ασφαλής μεταφορά και διάσωση Ελλήνων πολιτών ή Αφγανών που βοήθησαν την ελληνική αποστολή στην Καμπούλ.

Σε ότι αφορά τους φόβους για κύματα προσφυγικών ροών προς την Ευρώπη, ο κ. Μηταράκης τόνισε ότι «η Ελλάδα δεν θα γίνει πύλη εισόδου, όπως έγινε το 2015», τονίζοντας πως στην ΕΕ αποτελεί κοινή γραμμή ότι θα πρέπει να αποτραπούν οι μαζικές είσοδοι στην Ευρώπη, εκτός από ειδικές περιπτώσεις και κατηγορίες πληθυσμού.

Όπως επεσήμανε ο κ. Μηταράκης, «η Τουρκία έχει ήδη αλλάξει στρατηγική, επειδή δεν πέτυχε η προσπάθεια της να εργαλειοποιήσει το Μεταναστευτικό. Η Τουρκία χτίζει η ίδια φράχτη στα σύνορα για να αποτρέψει τις ροές στην χώρα. Η ΕΕ μπορεί σε αυτήν την φάση να συνεργαστεί με την Τουρκία, η οποία έχει ήδη 4 εκατομμύρια μετανάστες στο έδαφος της».

Αναφορικά με την τύχη όσων Αφγανών βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα, ο κ. Μηταράκης σημείωσε ότι «στην Ελλάδα έχουμε 40.000 Αφγανούς: 20.000 αναγνωρισμένους πρόσφυγες και 20.000 αιτούντες άσυλο. Η Ελλάδα έχει ήδη αποφασίσει ότι η Τουρκία είναι ασφαλής χώρα. Γι’ αυτό έχουμε ζητήσει να ενεργοποιηθεί η συμφωνία του 2016 με την Τουρκία και να γίνουν δεκτοί όλοι αυτοί, όσοι δεν διατρέχουν κίνδυνο, που είναι η πλειονότητα τους, στην Τουρκία».





