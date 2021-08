Κοινωνία

Φωτιές: με drones, οχήματα και ιπτάμενα μέσα οι περιπολίες ανά τη χώρα

Για τέταρτη μέρα συνεχίζεται η συνεργασία των Ενόπλων Δυνάμεων και της Αστυνομίας με την Πυροσβεστική και την Πολιτική Προστασία με στόχο την πρόληψη πυρκαγιών.

Με ανέμους 5 μποφόρ να πνέουν στις περισσότερες περιοχές της χώρας, το Συντονιστικό της Πολιτικής Προστασίας έχει σηκώσει στον αέρα όλα τα πυροσβεστικά αεροσκάφη και ελικόπτερα, τα οποία περιπολούν έμφορτα, όχι μόνο σε βόρεια Εύβοια, Βίλια και Βαρυμπόμπη, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Από το πρώτο φως του ήλιου τα εναέρια μέσα της Πυροσβεστικής πετούν πάνω από τις επίφοβες περιοχές με τις δεξαμενές γεμάτες νερό και τους πιλότους έτοιμους να πραγματοποιήσουν ρίψεις αν χρειαστεί.

Έμφορτα και έτοιμα να επέμβουν κινούνται στα ίδια σημεία και τα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για τέταρτη μέρα συνεχίζεται η συνεργασία των Ενόπλων Δυνάμεων και της Αστυνομίας με την Πυροσβεστική και την Πολιτική Προστασία με στόχο την πρόληψη πυρκαγιών σε ολόκληρη την επικράτεια, καθώς οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να προκαλούν ακραίο ή πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης εστιών φωτιάς σε πολλές περιοχές της χώρας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται, μέρα και νύχτα, σε πυκνά δασώδεις και λοφώδεις εκτάσεις αλλά και σε ζώνες που θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτες. Σημειώνεται ότι μεταξύ 18 και 19 Αυγούστου (19:00 της Τετάρτης έως την ίδια ώρα της Πέμπτης) ξέσπασαν 55 δασικές πυρκαγιές. Υπό τις συνθήκες αυτές, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας έχει στα σημεία αυτά 1.760 ένστολους και των τριών όπλων, σε 880 περίπολα, που κινούνται και όταν πέσει ο ήλιος μέχρι το ξημέρωμα, με στόχο την πρόληψη νέων εστιών.

Τα στελέχη του Στρατού, της Αεροπορίας και του Ναυτικού περιπολούν όλο το 24ωρο, έχοντας στη διάθεσή τους 833 οχήματα, drones και πέντε ιπτάμενα μέσα (τρία ελικόπτερα του Στρατού Ξηράς, ένα ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας). Σε συνεργασία με την ΕΛΑΣ και σε επικοινωνία με την Πυροσβεστική, στα νησιά του Αιγαίου γίνονται 273 περίπολοι, στη Μακεδονία 192, στην Θράκη 114, στην Θεσσαλία 112, στην Ήπειρο 96, στην Στερεά Ελλάδα 73 και στην Πελοπόννησο 20.

Σημειώνεται πως το προσωπικό που συμμετέχει στις περιπολίες είναι πέρα από αυτό που έχουν ήδη διαθέσει οι Ένοπλες Δυνάμεις για την αντιμετώπιση ενεργών πυρκαγιών και την επιτήρηση καμένων εκτάσεων, και πλαισιώνεται υποστηρικτικά από τεχνικούς, πιλότους και πολλά άλλα μέλη του Στρατού, του Ναυτικού και της Αεροπορίας.

Επίσης, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, για το 24ωρο που διανύουμε, (6:00 το πρωί της Κυριακής έως τις 6:00 το πρωί της Δευτέρας) έχουν προγραμματιστεί 965 περιπολίες, εκ των οποίων οι 347 είναι σε σημεία στο νομό Αττικής. Ο σχεδιασμός αυτός, από Στρατό και Αστυνομία θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι τα τέλη της εβδομάδας που έρχεται.

