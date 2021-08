Κοινωνία

Φωτιές - 112: Μήνυμα για ακραίο κίνδυνο σε Αττική και Εύβοια

Σε κατάσταση συναγερμού τίθενται η Αττική και η Εύβοια. Τι αναφέρει το μήνυμα που στέλνεται στα κινητά.

Σε κατάσταση συναγερμού τίθενται η Αττική και η Εύβοια, λόγω του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς για αύριο (Κυριακή 22 Αυγούστου 2021).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για αύριο προβλέπεται:

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) σε Αττική και Εύβοια.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) σε πολλές περιοχές της χώρας.

Η ΓΓ Πολιτικής Προστασίας αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της, «Απευθύνουμε έκκληση προς όλους να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουμε κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (https://www.civilprotection.gr/el/dasikes-pyrkagies). Αν αντιληφθούμε καπνό ή φωτιά ενημερώνουμε άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό 199 ή στο 112. Αύριο και τις επόμενες ημέρες επιβάλλεται να είμαστε όλοι ιδιαίτερα προσεκτικοί, όλοι παρόντες, όλοι σε εγρήγορση και κινητοποίηση!

Το Πυροσβεστικό Σώμα και όλες οι δυνάμεις και οι εμπλεκόμενοι φορείς Πολιτικής Προστασίας της χώρας βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή».

Παράλληλα, το μήνυμα που εστάλη μέσω του 112, σε πολίτες της Αττικής και της Εύβοιας, αναφέρει τα εξής:

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο 22/8/2021 σε Αττική και Εύβοια. Αποφεύγουμε οποιαδήποτε εργασία μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε δάση και άλση. Αποφεύγουμε άσκοπες μετακινήσεις. Ειδοποιούμε αμέσως την Πυροσβεστική στο 199 ή το 112. Αν εντοπίσουμε εστία πυρκαγιάς παραμένουμε σε ετοιμότητα.

