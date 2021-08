Life

“Game of Chefs”: κριτής παντρεύτηκε την εγκυμονούσα σύντροφό του στην Σαντορίνη (Φωτογραφίες)

Tην αγαπημένη του παντρεύτηκε στη Σαντορίνη ο Άνταμ Κοντοβάς. Εικόνες από το παραμυθένιο μυστήριο και πληροφορίες για το νέο παιχνίδι του ΑΝΤ1.

Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες για το νέο παιχνίδι του ΑΝΤ1 “Game of Chefs”.



Στον πιο ανατρεπτικό διαγωνισμό μαγειρικής, που οι τηλεθεατές θα τον παρακολουθούν τη νέα τηλεοπτική σεζόν, τρείς καταξιωμένοι σεφ θα κάτσουν στις θέσεις των κριτών.

Ο λόγος για τους Άγγελο Λάντο, Βασίλη Μουρατίδη και Άνταμ Κοντοβά.

Οι τρεις τους θα μοιραστούν με τους επαγγελματίες και ερασιτέχνες συμμετέχοντες του “Game Of Chefs”, όλα όσα τους οδήγησαν στην κορυφή της γαστρονομίας: τη γνώση, την τεχνική, την εμπειρία, την αισθητική και τη διάθεση για πειραματισμό και καινοτομία.



Οι τρεις σεφ-κριτές, Άγγελος Λάντος, Βασίλης Μουρατίδης και Άνταμ Κοντοβάς, θα δοκιμάζουν στα… τυφλά, θα ηγούνται των ομάδων τους και θα καταθέτουν διαφορετικής φιλοσοφίας μαγειρικές προτάσεις.

Ο νικητής θα κερδίσει τον τίτλο του επόμενου κορυφαίου σεφ, αλλά και 50.000 ευρώ.

Αυτή την περίοδο, ο σεφ Άνταμ Κοντοβάς βιώνει μια από τις πιο ευτυχισμένες φάσεις της ζωής του.

Συγκεκριμένα, ο ίδιος σε λίγο καιρό πρόκειται να γίνει για πρώτη φορά πατέρας και ανυπομονεί να κρατήσει στην αγκαλιά του τον καρπό του έρωτά του από την αγαπημένη του Άντζελα Μαριδάκη.

