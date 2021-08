Αθλητικά

Νίκες για Σλόβαν Μπρατισλάβας και Ριέκα

Οι αντίπαλοι Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ πέτυχαν νίκες στα πρωταθλήματά τους, πριν από τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις της Πέμπτης.

Με νίκες συνέχισαν στα εθνικά τους πρωταθλήματα, η αντίπαλος του Ολυμπιακού, Σλόβαν Μπρατισλάβας, και η αντίπαλος του ΠΑΟΚ, Ριέκα, εν όψει των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων της Πέμπτης.

Χάρη σε ένα τέρμα του Ντέζαν Ντράζιτς, προτού καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης, η Σλόβαν Μπρατισλάβας επικράτησε με 1-0 εκτός έδρας της Σερέντ, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Superliga.

Η αντίπαλος του Ολυμπιακού στα πλέι οφ του Europa League (Πέμπτη, 21:45) είχε την απόλυτη υπεροχή στο παιχνίδι και με το “τρίποντο” που κατέκτησε, “σκαρφάλωσε” στην κορυφή της βαθμολογίας παρέα με τη Ζίλινα, έχοντας μάλιστα κι ένα παιχνίδι λιγότερο.

Η σύνθεση της Σλόβαν (Βλάντιμιρ Βάις): Χοβάν, Χράνιτσαρ, Αμπένα (45’+1’ Κάσια), Κριζάν, Ντε Μάρκο, Ντράζιτς (80’ Τσάβριτς), Κανκάβα, Λίτσι (80’ Ραμπιού), Γκριν, Στρέλετς (90’ Ζμραλ), Χεντί (81’ Βάις).

Χρειάστηκε να φέρει τα πάνω-κάτω η Ριέκα, προκειμένου να κάμψει την αντίσταση της Σίμπενικ και να φτάσει στην εντός έδρας νίκη με 2-1, σε αναμέτρηση για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος Κροατίας (1.HNL).

Η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στα πλέι οφ του Europa Conference League (Πέμπτη, 21:00) βρέθηκε πίσω στο σκορ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, από το γκολ του Νίκολα Ντέλιτς. Οι αλλαγές του Γκόραν Τόμιτς, όμως, έκαναν την ανατροπή. Γιόζιπ Ντρμιτς (64’πέν.) και Ντένις Μπούζνια (76’) έδωσαν το “τρίποντο” στη Ριέκα που έχει 10 βαθμούς μετά από πέντε αγώνες.

Η σύνθεση της Ριέκα (Γκόραν Τόμιτς): Ζλόμισλιτς, Εσκοβάλ, Κρέσιτς, Γκάλοβιτς, Μπράουτ (52’ Ντρμιτς), Στάνιτς (46’ Πάβισιτς), Γκνέζντα-Τσέριν, Μερκούλοφ (76’ Μπούζνια), Βουκ (46’ Αμπέμ), Ομπρεγκόν (64’ Βούτσκιτς), Αμπάς.

