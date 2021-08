Υγεία - Περιβάλλον

Ματίνα Παγώνη στον ΑΝΤ1: Κολικός νεφρού με οδήγησε στο χειρουργείο (βίντεο)

Εξηγήσεις για τις επικρίσεις που δέχθηκε σχετικά με τα μέτρα για τον κορονοϊό σε εκδήλωση στην οποία παρευρέθη.

Για την περιπέτεια της υγείας της μίλησε η πρόεδρος της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών-Πειραιώς (ΕΙΝΑΠ), Ματίνα Παγώνη, στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλοκαίρι Μαζί”.

«Είμαι καλά τώρα. Ήταν μία δύσκολη κατάσταση», είπε η κ. Παγώνη, η οποία εξήγησε πως την ταλαιπώρησε κολικός νεφρού και υποχρεώθηκε να μπει στο χειρουργείο.

Ερωτηθείσα σχετικά με τη βροχή επικριτικών σχολίων στα social media, με αφορμή μία εκδήλωση στην οποία βρέθηκε και την απουσία μέτρων προφύλαξης κατά της διασποράς του κορονοϊού, η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ διευκρίνισε πως επρόκειτο για ένα τραπέζι γενεθλίων στη Λήμνο, στο οποίο βρέθηκαν 12 άτομα - επτά εκ των οποίων ήταν γιατροί - όλα εμβολιασμένα και τράβηξαν μία αναμνηστική φωτογραφία.

