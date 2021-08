Αθλητικά

Μάντσεστερ Σίτι: Αγάλματα προς τιμήν των Αγουέρο, Κομπανί και Σίλβα

Την ίδια ώρα οι “πολίτες” δεν εγκαταλείπουν τη μάχη για την απόκτηση του Χάρι Κέιν από την Τότεναμ.

Η Μάντσεστερ Σίτι θα παρουσιάσει αγάλματα κατασκευασμένα προς τιμήν των δύο πρώην παικτών της, Νταβίντ Σίλβα και Βενσάν Κομπανί, έξω από το “Έτιχαντ” εν όψει του εντός έδρας ντέρμπι του Σαββάτου με την Άρσεναλ, όπως ανακοίνωσαν την Δευτέρα οι πρωταθλητές Αγγλίας.

Ο Ισπανός μέσος, Νταβίντ Σίλβα, ο οποίος βοήθησε την Σίτι να κατακτήσει τον τίτλο της Premier League τέσσερις φορές και άλλες δύο το Κύπελλο, αποχώρησε από την ομάδα το καλοκαίρι του 2020. Ο πρώην αρχηγός των “πολιτών” και Βέλγος διεθνής, Βενσάν Κομπανί, έφυγε το 2019 μετά από 11 χρόνια προσφοράς.

Ένα τρίτο άγαλμα, προς τιμήν του αρχισκόρερ όλων των εποχών της Σίτι, Σέρχιο Αγουέρο, ο οποίος αποχώρησε πρόσφατα μετά από 10ετή συνεργασία με το σύλλογο, θα παρουσιαστεί στο κοινό εντός του 2022.

«Η απόφαση να τιμήσουμε αυτούς τους τρεις παίκτες, βασίστηκε στην απαράμιλλη αφοσίωσή τους στην Μάντσεστερ Σίτι και στη “μεταμόρφωση” του συλλόγου κατά τη διάρκεια των ετών που βρέθηκαν εδώ», αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε η διοίκηση.

Οι Νταβίντ Σίλβα και Σέρχιο Αγουέρο αγωνίζονται στην La Liga με τις φανέλες των Ρεάλ Σοσιεδάδ και Μπαρτσεόνα, ενώ ο Βενσάν Κομπανί εκτελεί χρέη προπονητή στην βελγική, Άντερλεχτ.

Επιμένει για Χάρι Κέιν

Η Μάντσεστερ Σίτι δεν εγκαταλείπει την υπόθεση του Χάρι Κέιν. Οι πρωταθλητές, μετά την απομάκρυνση του Αγουέρο, έχουν θέσει ως πρώτο στόχο την απόκτηση του αρχηγού της Εθνικής Αγγλίας.

Παρά το γεγονός ότι η Τότεναμ έχει αρνηθεί την πρόταση της Σίτι, η ομάδα του Γκουαρντιόλα αναμένεται να επιστρέψει με νέα βελτιωμένη πρόταση, όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της Αγγλίας.

Ο Ισπανός τεχνικός θέλει διακαώς να έρθει στο Μάντσεστερ ο παίκτης και οι πιέσεις μπορεί να αποδώσουν καρπούς, καθώς όπως δήλωσε ο προπονητής της Τότεναμ, Νούνο Εσπίριτο Σάντο, ο Χάρι Κέιν δεν θα χρησιμοποιηθεί στο προσεχές ευρωπαϊκό ματς.

