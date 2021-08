Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη - θανάτωση σκύλου: ποινική δίωξη στον 25χρονο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο νεαρός ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη. Μέχρι την απολογία του παραμένει υπό κράτηση.

Προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη πήρε από τον Ανακριτή Θεσσαλονίκης ο 25χρονος που συνελήφθη κατηγορούμενος για υπόθεση ζωοκτονίας στην περιοχή Κουφάλια, στη Θεσσαλονίκη.

Εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για θανάτωση ζώου συντροφιάς και παραμέληση κανόνων ευζωίας ζώου. Μέχρι την απολογία του παραμένει υπό κράτηση.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την αστυνομία, ο κατηγορούμενος φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι σε σκύλο ιδιοκτησίας 65χρονου, τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής. Το άτυχο ζώο, στη συνέχεια, έπεσε θύμα επίθεσης κι από τον σκύλο του 25χρονου, με αποτέλεσμα να επέλθει ο θάνατός του.

Με εισαγγελική διάταξη τού αφαιρέθηκε ο σκύλος που κατείχε, ενώ του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους άνω των 30.000 ευρώ για παραβίαση της νομοθεσίας περί δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων.

Ειδήσεις τώρα:

Ζάκυνθος - Ηλεκτροπληξία: τι έδειξε η νεκροψία για τον θάνατο του παιδιού

Φωτιά στα Βίλια: εκκενώσεις, καμένα σπίτια και αγωνία για τον Κιθαιρώνα

Κορονοϊός - Οικονομόπουλος: πήρε εξιτήριο από τον Ευαγγελισμό