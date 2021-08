Κοινωνία

Συλλήψεις για εμπρησμό σε Ζάκυνθο και Μέγαρα

Δύο άτομα συνελήφθησαν ως υπαίτιοι πρόκλησης πυρκαγιών στις εν λόγω περιοχές.

Συνελήφθη στις 21 Αυγούστου 2021, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Ζακύνθου, ένας άνδρας, ως υπαίτιος εμπρησμού κατ εξακολούθηση σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Αργάσι Ζακύνθου.

Συνελήφθη, στις 16 Αυγούστου 2021 στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Μεγάρων, μία γυναίκα, ως υπαίτια πρόκλησης εμπρησμού σε αγροτική έκταση, στα Μέγαρα Αττικής.

Για τα ανωτέρω περιστατικά ενημερώθηκαν σχετικώς οι αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.

