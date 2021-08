Πολιτική

Φωτιές – Σκρέκας στον ΑΝΤ1: Αγώνας δρόμου για τα αντιπλημμυρικά έργα

Οι τρεις προτεραιότητες της κυβέρνησης. Τι αλλάζει στην δασική υπηρεσία της Ελλάδας.



«Η πολιτεία θα σπεύσει να βοηθήσει τους ανθρώπους που έχασαν τις περιουσίες τους στις φωτιές», τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί»

Όπως είπε σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, περίπου 1000 σπίτια έχουν καεί ή έχουν υποστεί ζημιές από τις φωτιές.

Στην συνέχεια ο κ. Σκρέκας αναφέρθηκε στις τρεις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης.

Πρώτη προτεραιότητα είναι η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στις πυρόπληκτες περιοχές. Σύμφωνα με τον κ. Σκρέκα όλα τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ είναι σε εγρήγορση και δράση για άμεση αποκατάσταση των ζημιών.

Ακολουθούν τα μέτρα προστασίας. Όπως είπε ο κ. Σκρέκας ήδη ξεκίνησαν οι εργασίες κοπής και απομάκρυνσης καμένων κορμών.

Ο κ. Σκρέκας αναφέρθηκε και στα αντιπλημμυρικά έργα και τόνισε ότι γίνεται αγώνας δρόμου και έχουν ήδη ξεκινήσει εργασίες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

«Δεν εφησυχάζουμε» γιατί τα προβλήματα είναι μεγάλα, υπογράμμισε ο κ. Σκρέκας, ο οποίος σημείωσε ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στην βόρεια Εύβοια.



Όπως είπε για την αποφυγή πλημμυρών, γίνεται προσπάθεια, ώστε να συγκρατηθούν από ψηλά τα φερτά υλικά με στόχο να μειωθεί η ροή του νερού, ενώ ανέφερε ότι θα υπάρξει συνεργασία με την περιφέρεια Αττικής.

Σημείωσε ότι αυτή την στιγμή είναι προτεραιότητα να γίνουν μικρά πράγματα για να μην μεταφέρεται νερό στην βάση και να αποτραπούν πλημμύρες

Απαντώντας σε ερώτηση για τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης για τους δασικούς χάρτες, ο κ. Σκρέκας, είπε ότι η κυβέρνηση δεν ακύρωσε τους δασικούς χάρτες, ωστόσο σημείωσε ότι υπήρχαν λάθη και παραλείψεις τα οποία έπρεπε να διορθωθούν.

Σημείωσε ακόμα, ότι αλλάζει ο τρόπος που θα λειτουργούν τα δασαρχεία και τόνισε ότι η θα γίνει ανασυγκρότηση στην δασική υπηρεσία της Ελλάδας.

